Wizz Air startet mit erster Deutschland-Basis in neue Märkte

Der Flughafen Dortmund wird ab August zur ersten Wizz-Air-Basis in Deutschland. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten beide Unternehmen mit, dass der ungarische Ultra-Low-Cost-Carrier drei Maschinen vom Typ Airbus A320 am Airport in Wickede stationieren wird.

Zwei Jets sollen den Planungen nach ab dem 1. August im Einsatz sein, das dritte Flugzeug soll eine Woche später folgen. Mit der Stationierung nimmt die Wizz Air 18 neue Ziele ab Dortmund auf. Dabei handelt es sich überwiegend um Urlaubsdestinationen in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Island und Marokko. Die weiteren fünf Ziele führen in die Ukraine, Rumänien, Kroatien, und Montenegro.

Insgesamt bietet Wizz Air dann 47 Ziele ab Dortmund an. Mit 32 Destinationen macht der osteuropäische Markt zwar weiterhin den größten Teil aus, aber mit den neuen 15 Strecken Richtung West- und Südeuropa erschließt sich der Billigflieger ein neues Geschäftsfeld.

Wizz-Air-Ziele ab Dortmund ab August 2020. Foto: © Wizz Air

In Dortmund rechnet man dank der neuen Verbindungen mit circa einer Million zusätzlicher Passagiere im Jahr, heißt es in einer Mitteilung der Flughafengesellschaft. Geschäftsführer Udo Mager spricht von einem "großer Vertrauensbeweis" in den Standort Dortmund.

Mit der Basis-Eröffnung will Wizz Air mehr als 100 Mitarbeiter am Dortmunder Flughafen beschäftigen, teilte ein Airline-Sprecher auf Anfrage von airliners.de mit. Dortmund ist neben London-Luton, Wien und Mailand die vierte Basis des Low-Costers in Westeuropa. Insgesamt betreibt die Airline Basen an 33 Flughäfen.

Der Dortmunder Airport sieht die im August 2018 verlängerten Betriebszeiten als ausschlaggebenden Faktor für die Eröffnung der neuen Basis. Diese ermögliche Wizz Air drei tägliche Umläufe auf Mittelstrecken.

Fluggesellschaften am Flughafen Dortmund Airline Prozent Wizz Air 64 Eurowings 15 Ryanair 17 Easyjet 3 Sunexpress 1

Prozentualer Anteil der Airline-Kunden am Flughafen Dortmund nach geplanter Sitzplatzkapazität im September 2020. Quelle: CH-Aviation/OAG

In der vergangenen Woche hatte der Flughafen Dortmund bei der Bezirksregierung Münster eine Verlegung der Landeschwellen auf der bestehenden Runway beantragt. Bei einem positiven Bescheid stünde dem Flughafen die volle Pistenlänge von 2000 statt bislang 1700 Metern zur Verfügung. Damit könne man eine “sichere und reibungslose” Abwicklung des Flugbetriebs auch bei ungünstigen Wetterlagen garantieren.

Der Flughafen ist vor allem bei Billigfliegern beliebt. Neben Wizz Air bieten vor allem Eurowings, Ryanair und Easyjet Flüge in Dortmund an. Wizz Air hatte den Flughafen Dortmund 2004 ins Programm genommen und sich über die vergangenen 16 Jahren zur größten Airline am Standort entwickelt.