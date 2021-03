Dortmund startet mit neuer Airline in Sommerflugplan

Mit Skyexpress startet am 23. Mai eine neue Fluggesellschaft am Dortmunder Flughafen. Die griechische Airline bietet Flüge nach Heraklion. Laut Mitteilung fliegen im Sommer sechs Airlines zu insgesamt 52 Städten in 27 Ländern.