Neue Doppelspitze für "Miles & More"

Wechsel an der Spitze des Lufthansa-Vielflieger-Programms "Miles & More". Die "FVW" berichtet, dass der ehemalige Eurowings-CCO Oliver Schmitt zusammen mit Sebastian Riedle die neue Doppelspitze bildet. Die beiden lösen Harald Deprosse ab, der sich neuen Aufgaben widmen will. Schmitt soll dabei den Geschäftsbereich Sales leiten.