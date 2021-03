Do & Co nicht mehr Caterer für Lounges am Flughafen Wien

Die Lounges am Flughafen Wien werden künftig vom Caterer DoN beliefert, berichtet der "Kurier". Damit verliert das Catering Do & Co einen wichtigen Kunden. DoN stellt seit 2018 die Bordverpflegung in den ÖBB-Fernverkehrszügen.