DO & CO bleibt Caterer von Austrian Airlines bis 2027

Austrian Airlines und das Catering-Unternehmen DO & CO haben ihre Partnerschaft vorzeitig bis 2027 verlängert. Laut Mitteilung ist DO & CO ist bereits seit 2007 für das Catering an Bord von Austrian Airlines Flügen verantwortlich. Zuletzt wurde der Vertrag über die Bordverpflegung 2018 erneuert.