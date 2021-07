DLR untersucht Zirruswolken über der Arktis

Mit einem speziellen Forschungsflugzeug will das DLR den Einfluss des Luftverkehrs auf die Bildung von Zirruswolken über der Arktis untersuchen. Dies soll auch Aufschlüsse über einen klimafreundlichen Flugverkehr in Europa geben.

Mit einer Gulfstream G550, dem Forschungsflugzeug HALO, will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Bildung von Zirruswolken in der Arktis erforschen. Ziel sei es, den Beitrag der Zirruswolken zur besonders starken Erwärmung dieser Region besser zu verstehen, heißt es in einer Pressemitteilung des DLR. Zudem will das 70-köpfige Forschungsteam die Effekte des Luftverkehrs im stark beflogenen Mitteleuropa in den Blick nehmen, heißt es darin weiter.

Die Forschenden untersuchen, zu welcher Tageszeit die Kondensstreifen-Zirren möglichst wenig wärmen und ob sie sich in bestimmten Wettersituationen vermeiden lassen. Dies könne für eine zukünftige klimafreundliche Flugplanung von enormem Wert sein. Je nach Sonnenstand, Tageszeit und Eigenschaften wirken die dünnen hohen Zirruswolken in der Arktis überwiegend wärmend. Bislang gibt es allerdings kaum direkte Zirren-Messungen in hohen Breiten und Klimamodelle berücksichtigen diese unzureichend, betont das DLR.

Insgesamt sind rund 25 HALO-Flüge im Rahmen von CIRRUS-HL geplant. „Die Flugrouten verlaufen in acht bis 14 Kilometer Höhe unter anderem bis in die Nähe von Spitzbergen und Grönland, aber auch über Zentraleuropa, Spanien, Skandinavien und Island“, sagt Andreas Minikin von der DLR-Einrichtung Flugexperimente, die für den Betrieb von HALO, einer Gulfstream G550, verantwortlich ist. Das Flugzeug trägt für die Mission eine umfangreiche Messinstrumentierung zur Fernerkundung von Wolken und Kondensstreifen. Beim Flug in die Wolken und Kondensstreifen werden Eispartikel und Wassertropfen hochpräzise durch Geräte an Bord charakterisiert. Ebenso erfassen Instrumente atmosphärische Spurengase und Aerosolpartikel. Die Forschungsflüge werden durch Satellitenbeobachtungen der Eiswolken und Simulationen mit Computermodellen ergänzt.

Rolle der Schadstoffe noch ungeklärt

„Die kalten hohen Eiswolken werden durch anthropogene Schadstoffe und den Luftverkehr verändert. Welche Rolle sie für die verstärkte Erwärmung der Arktis spielen, ist eine bislang ungeklärte Fragestellung“, sagt die wissenschaftliche Koordinatorin der Mission, Prof. Christiane Voigt vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre und der Universität Mainz. „Zudem ist die Reduzierung der Klimawirkung des Luftverkehrs ein sehr aktuelles Forschungsthema. Wegen ihrer relativ kurzen Lebensdauer ist die Verringerung und Vermeidung von Kondensstreifen-Zirren ein vielversprechender Ansatz, um den Luftverkehr klimafreundlich zu gestalten.“

Neun Atmosphärenforschungsinstitute und Universitäten sind an der Mission CIRRUS-HL (CIRRUS in High Latitudes) beteiligt. Ausgangspunkt ist der DLR-Standort Oberpfaffenhofen.