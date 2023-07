DLR testet Wasserstoffverbrennung in Flugzeugtriebwerken

Gemeinsam mit General Electric Aerospace hat das DLR erstmals die Wasserstoffverbrennung in Flugzeugtriebwerken unter realistischen Bedingungen getestet. Die Forschung soll helfen, wasserstoffbetriebene Verkehrsflugzeuge zu entwickeln.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und General Electric Aerospace (GE) haben die Verbrennung von hundertprozentigem Wasserstoff in Flugzeugtriebwerken unter realistischen Betriebsbedingungen untersucht.

Die Messkampagne fand den Angaben nach in einem neuen System zur Direktverbrennung von Wasserstoff statt, das GE bereitstellte. Die Versuche fanden am DLR-Institut für Antriebstechnik in Köln statt und sind Teil der Umrüstung eines GE-Triebwerks auf Wasserstoff für den ZEROe-Flugdemonstrator von Airbus.

Eine große Herausforderung bei der Verbrennung von Wasserstoff ist das abweichende Verbrennungsverhalten im Vergleich zu herkömmlichen Luftfahrtkraftstoffen.

Optische Messungen ermöglichen Einblicke in die Wasserstoffverbrennung

Die Versuche von DLR und GE gehen über bisherige Untersuchungen von Wasserstoffverbrennung unter atmosphärischen Bedingungen hinaus. Es wurde eine neue Messstrecke entwickelt, um die Flamme unter den verschiedenen Betriebsbedingungen zu analysieren. Die Fenster des Prüfstands mussten den extremen thermischen Belastungen standhalten, um aussagekräftige Daten aufzeichnen zu können.

Die optischen Messungen ermöglichen laut DLR eine Erfassung der Reaktions- und Wärmefreisetzungszonen in der Brennkammer in Echtzeit. Diese Informationen werden durch Strömungsfeldmessungen ergänzt, um die Bewegung des Luft-Wasserstoff-Gemisches und der Reaktionsprodukte zu verfolgen. Die erfolgreichen Messungen liefern wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung und Auslegung des Verbrennungssystems.

Weitere Versuche geplant

DLR und GE planen nun weitere Versuche sowohl am Hochdruckbrennkammer-Prüfstand (HBK) 1 als auch unter noch anwendungsnäheren Bedingungen im HBK 2 des DLR in Köln. Diese Versuche sollen dazu beitragen, die Machbarkeit eines Wasserstoffantriebs in einem Flugzeugtriebwerk zu demonstrieren.

Die Versuche sind Teil des EU-Projekts HYDEA (Hydrogen Demonstrator for Aviation), dessen Hauptziel die Entwicklung eines CO2-freien Antriebssystems auf Basis der Direktverbrennung von Wasserstoff bis 2026 ist. Die Ergebnisse von HYDEA werden das ZEROe-Technologieforschungsprojekt von Airbus unterstützen, das darauf abzielt, bis 2035 das weltweit erste wasserstoffbetriebene Verkehrsflugzeug zu entwickeln.