DLR testet Drohne für den Einsatz an Offshore-Windkraftanlagen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Energieversorger EnBW haben eine gemeinsame Studie zur Nutzung von Drohnen für die Inspektion und Wartung von Windkraftanlagen auf hoher See gestartet. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Anforderungen für den Einsatz von Drohnen in der Offshore-Windenergiebranche zu untersuchen, teilt das DLR mit.

In einem ersten Versuch hat ein unbemannter DLR-Kleinhubschrauber erfolgreich eine Windkraftanlage angeflogen und dabei automatisch mit der Anlage kommuniziert. Diese Erkenntnisse sollen von sieben Drohnenherstellern aufgegriffen werden, um die Technologie weiterzuentwickeln.

Ein wichtiger Meilenstein des Projekts wird die "Offshore Drone Challenge" sein, die im Juni 2024 im Nationalen Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt stattfinden wird.

Luftverwirbelungen durch Windkraftanlagen

Ein zentraler Punkt bei der Nutzung von Drohnen in der Offshore-Windenergie sind laut DLR die Nachlaufturbulenzen von Windkraftanlagen, die die Flugbahnen von Drohnen beeinflussen können. Die Drohnen benötigen viel Energie, um die Luftverwirbelungen auszugleichen. Für einen automatisierten Einsatz im Windpark ist daher ein Informationsaustausch zwischen der Drohne und den Anlagen notwendig.

Das DLR und der Energieversorger EnBW testen mit ihrer Drohne "superARTIS", wie Ladungen und später Menschen sicher zu Offshore-Windkraftanlagen gebracht werden können. © DLR { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/image-1600-8a4c0777bf637b928f023d1ae02ae853-NvnEtP__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DLR"} } Das DLR und der Energieversorger EnBW testen mit ihrer Drohne "superARTIS", wie Ladungen und später Menschen sicher zu Offshore-Windkraftanlagen gebracht werden können. © DLR

Sebastian Cain vom DLR-Institut für Flugsystemtechnik erklärt: "Die Drohne soll selbst den besten Weg finden. Sie braucht dazu Daten von den Anlagen und eventuell müssen Windräder angehalten werden, damit die Drohne ihr Ziel sicher erreicht." Dabei soll der Eingriff in die Anlage und die Energiegewinnung so gering wie möglich gehalten werden.

Erfolgreicher Testflug

Im Oktober 2023 wurde der unbemannte DLR-Kleinhubschrauber "superARTIS" erstmals im EnBW-Windpark in Schwienau (Niedersachsen) getestet. Die Drohne berücksichtigte Informationen zum Betriebsstatus der einzelnen Windturbinen, Wetterdaten und Nachlaufturbulenzen bei der Berechnung ihrer Flugroute. Über Kommunikationsschnittstellen meldete das Fluggerät seine Ankunft an einer Windkraftanlage an. Nach Freigabe durch eine simulierte Leitwarte wurde das angesteuerte Windrad gestoppt und die Drohne konnte gefahrlos näher kommen. Anschließend wurde die Anlage wieder aktiviert.

Das DLR und der Energieversorger EnBW testen mit ihrer Drohne "superARTIS", wie Ladungen und später Menschen sicher zu Offshore-Windkraftanlagen gebracht werden können. © DLR { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/superartis-im-enbw-windpark-schwienau-niedersachsen-5ZihRY__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DLR"} } Das DLR und der Energieversorger EnBW testen mit ihrer Drohne "superARTIS", wie Ladungen und später Menschen sicher zu Offshore-Windkraftanlagen gebracht werden können. © DLR

Um ein realistisches Szenario zu simulieren, wurde an der Drohne eine Traglast befestigt. Obwohl der Versuch an Land stattfand, lassen sich die Ergebnisse auf Offshore-Anlagen übertragen und werden für den Einsatz in Simulationen weiter untersucht, so Sebastian Cain.

"Offshore Drone Challenge" in Cochstedt

Die "Offshore Drone Challenge" in Cochstedt konzentriert sich auf die Erprobung von Flugmanövern und Lösungen, die in der Betriebs- und Wartungslogistik von Offshore-Windparks relevant sind. Dies umfasst sowohl Software-Themen als auch bauliche Modifikationen, um die Systeme "Drohne" und "Windpark" miteinander zu verbinden.

Die Challenge findet an Land statt, da dies sicherer, einfacher und kostengünstiger ist als ein späterer Einsatz auf hoher See. Die teilnehmenden Drohnenhersteller und -dienstleister haben zwei Tage lang die Möglichkeit, ihre Technologien in einem Parcours zu präsentieren. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das automatische Aufnehmen und Absetzen von Lasten sowie Flüge außerhalb der Sichtweite.