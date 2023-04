Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will den Lärmpegel künftiger Flugzeuge senken und untersucht dazu die Auswirkungen unterschiedlicher Triebwerkspositionen am Rumpf. Im Rahmen eines EU-Projekts werden im akustischen Windkanal in Braunschweig auch neue Materialien durchgetestet, wie das DLR mitteilt.