DLR will Magdeburg-Cochstedt 2021 wiedereröffnen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will den im vergangenen Jahr erworbenen Flughafen Magdeburg-Cochstedt 2021 wieder ans Netz bringen. Laut einem Bericht der "Volksstimme" soll der Airport am 1. Mai 2021 zunächst erst einmal "auf kleiner Flamme" wieder ans Netz gehen. Das DLR will dort das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme – aufbauen.