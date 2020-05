DLR entwickelt Konzeptstudie für ökoeffizientes Fliegen

Mit dem Projekt "EXACT" (Exploration of Electric Aircraft Concepts and Technologies) arbeiten Forscher an einem ökoeffizienten Verkehrsflugzeug. Laut DLR sollen bis 2040 die erforderlichen Technologien zum Bau eines Luftfahrzeugs mit 70 Sitzen und einer Reichweite von 2.000 Kilometern entwickelt werden.