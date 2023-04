Neues DLR-Institut für Luftverkehr nimmt offiziell die Arbeit auf

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein neues Institut ins Leben gerufen. Das neue "Institut für Luftverkehr" hat am 1. April offiziell die Arbeit aufgenommen, wie das DLR mitteilt. An den neuen Forschungsstandorten in Köln und Hamburg sind zunächst 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Institut für Luftverkehr ist ein Zusammenschluss der DLR-Einrichtung für Lufttransportsysteme mit dem DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr und soll die jeweiligen Kompetenzen bündeln. So will sich die neue Einrichtung als neuer Ansprechpartner für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik positionieren, heißt es.

Hauptforschungsfelder sind demnach Luftverkehrsentwicklung, Luftverkehrsökonomie, Lufttransportmanagement und Flugbetriebskonzepte.

"Die Luftfahrt leistet einen entscheidenden Beitrag zur Mobilität unserer Gesellschaft", sagte DLR-Vorstandsvorsiztzende Anke Kaysser-Pyzalla. Damit dies auch so bleibe, arbeite man beim DLR an Lösungen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung des Luftverkehrs beitragen, so Kaysser-Pyzalla. "Das neue Institut führt insbesondere die ökologischen und ökonomischen, aber auch die technologischen und sozialen Aspekte des Luftverkehrs zusammen"

Im DLR vereine das neue Institut zum Beispiel die Kompetenzen zur Bewertung von Luftverkehrsmärkten und Wertschöpfungsketten. Es positioniere sich so als "kompetenter Ansprechpartner für die Luftverkehrswirtschaft, Gesellschaft und Politik."

Neue Aufgaben

Das neue Institut soll in der Forschung nicht nur die bestehenden Schnittstellen zu anderen DLR-Instituten nutzen. Vielmehr verspricht sich das DLR von den beiden Standorten in Hamburg und Köln mehr Nähe zu Flughäfen, zur Luftverkehrsindustrie, zu Politik und Verwaltung.

Zu den neuen Aufgaben des Instituts gehört unter anderem, zu prognostizieren, wie sich der Luftverkehr, das Luftverkehrsnetz und seine wesentlichen Treiber entwickeln werden.

"Wir analysieren, mit welchen betrieblichen Maßnahmen die Klimawirkung des Gesamtsystems Luftverkehr reduziert werden kann. Außerdem beschäftigt uns die Frage, wie Störungen im Luftverkehr effizient begegnet werden kann", erklärt Dr. Florian Linke, kommissarischer Direktor des DLR-Instituts für Luftverkehr.