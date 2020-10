DLR und GE Aviation forschen an leiseren Flugzeugen

Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und GE Aviation in München ist es zum ersten Mal gelungen, den von einem Flugzeug abgestrahlten Lärm am Boden und am Flugzeug synchron zu messen, so das DLR. Mit den gewonnenen Erkenntnissen könnten zukünftige Flugzeuge leiser werden.