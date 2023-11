DLR und Flughafen Hamburg stellen Roadmap zur Wasserstoffeinführung vor

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Flughafen Hamburg haben eine Roadmap entwickelt, welche die Einführung von Wasserstoff als Treibstoff an Flughäfen veranschaulichen soll. Der Hamburger Airport möchte Vorreiter dabei sein, Wasserstoff in der Luftfahrt einzusetzen.

Der Flughafen Hamburg will eine Vorreiterrolle bei der Einführung von Wasserstoff in der Luftfahrt einnehmen. Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat der Airport im Rahmen des Projekts "VMo4Orte" (Vernetzte Mobilität für lebenswerte Orte) eine Roadmap entwickelt, um den Einsatz von Wasserstoff an Flughäfen voranzutreiben. Diese Roadmap dient als Fahrplan für die Umsetzung, teilt das DLR mit.

"Bereits im nächsten Jahrzehnt sollen erste Kurzstrecken per Wasserstoffantrieb geflogen werden können, die Industrie plant noch vor 2040 die Einführung eines Wasserstoffflugzeugs für die Mittelstrecke", hieß es bei der Flughafengesellschaft. Bis 2050 könnte der Anteil der Abflüge mit Wasserstoffflugzeugen in Hamburg auf einen Anteil von 60 Prozent steigen, was demnach einem jährlichen Wasserstoffbedarf am Hamburger Airport von 60.000 Tonnen 2050 entspreche.

Längerfristig könnten "über 2050 hinaus sogar bis zu 80 Prozent der aktuellen Flugbewegungen am Hamburg Airport mit Wasserstoff betriebenen Flugzeugen durchgeführt werden", hieß es.

Flughäfen spielen eine wichtige Rolle bei der Transformation des Verkehrssystems. Mit der Roadmap wird aufgezeigt, wie der Hamburg Airport diese Rolle übernehmen kann. Sie umfasst verschiedene Aspekte, wie den Wasserstoffbedarf, die Wasserstoffversorgung und die Anpassung der Flughafeninfrastruktur.

"Mit den Vorbereitungen und dem Aufbau dieser Infrastruktur müssen wir jetzt beginnen, wenn wir klimafreundliche Antriebe in der Luftfahrt zeitnah etablieren wollen", sagte der Umweltchef des Flughafens, Jan Eike Blohme-Hardegen.

Eine Roadmap zur Einführung von Wasserstoff an mittelgroßen Flughäfen vom DLR und dem Flughafen Hamburg. © DLR

Die Einführung von Wasserstoff erfordert ein systematisches Vorgehen, das die notwendige Infrastruktur am Boden, die Lieferkonzepte über die Landwege, die Anpassung der Flughafenprozesse und die Technologieentwicklung bei Flugzeugen umfasst. Die Anlieferung des Wasserstoffs per Pipeline ist eine Möglichkeit, erfordert aber auch eine Verflüssigungsanlage, um Spitzenbedarfe am Flughafen abzudecken. Eine solche Anlage benötigt zusätzliche Fläche und erhebliche Investitionen.

Bis etwa 2040 gehen die Airportmanager von einer Anlieferung des Wasserstoffs in geringen Mengen mittels spezieller Tankfahrzeuge aus. "Mit zunehmendem Bedarf wird in den 2040er Jahren die ergänzende Versorgung über einen Pipelineanschluss erforderlich werden."

Die Zukunft der Wasserstoffversorgung hängt laut DLR von den globalen Produktionspotenzialen für regenerative Energien und den resultierenden Kosten ab. Die Kosten für Wasserstoff haben einen direkten Einfluss auf die Nachfrage und konkurrieren mit anderen energieintensiven Industrien.

