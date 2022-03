Mit der Serie "Disruptoren der Luftfahrt" schaut sich airliners.de Konzepte und Projekte an, die das Potential haben, die Industrie nachhaltig zu verändern. Eine konkrete Lösung für das Fliegen mit fossilen Brennstoffen ist noch Jahre entfernt und doch teils in greifbarer Nähe. Experimentiert wird mit elektrischen Antrieben, Wasserstoff oder auch Kombinationen. In diesem Teil beschäftigen wir uns mit den Airbus-Projekten in diese Richtung

Über 20 Jahre ist es bereits her, seitdem sich Airbus in Zusammenarbeit mit Partnern Gedanken um "Cryoplanes" macht. Flugzeuge mit einem Wasserstoffbuckel oberhalb der Kabine waren zum Start des Projekts um die Jahrtausendwende angedacht. Den Autoren des Abschlussberichts (PDF) war damals schon klar: Die CO2-Reduktion ist notwendig und es ist davon auszugehen, dass die Luftfahrt von zukünftigen Klimazielen nicht ausgeschlossen wird.

Zum Ende des Forschungsprojekts war man hoffnungsvoll, innerhalb von 15 bis 20 Jahren ein System zu haben, das implementiert werden kann. In diesem Zeitrahmen sind wir jetzt eigentlich angekommen, ohne dass es Wasserstoffflugzeuge von Airbus zu kaufen geben würde. Doch es gab auch eine Bedingung: Die Forschung hätte auf einem adäquaten Niveau fortgesetzt werden müssen, das geschah offenbar nicht. Wasserstoffflugzeuge heben zwar schon ab, doch es sind bisher nur kleine Umbauten von Propellerflugzeugen in Forschungsprojekten.

Eine große Hürde war damals der Kostenfaktor. Wasserstoff lohnte sich im Vergleich mit Kerosin einfach nicht, wie die Autoren feststellten. Aber schon damals hieß es: Flüssiger Wasserstoff, produziert durch regenerative Energieerzeugung, sei der einzige bekannte Treibstoff, der den Anforderungen der Verkehrsluftfahrt zur CO2-Reduktion entspricht - vorausgesetzt die Annahmen erweisen sich als richtig, dass Wasserstofftriebwerke die zu erwartenden geringen Auswirkungen auf die Atmosphäre haben. Doch das konnte in dem damaligen Projekt nicht herausgefunden werden.

Mit einem Wasserstoff-Jet-Triebwerk in höhere Luftschichten

Genau hier setzt jetzt - rund 20 Jahre später - Airbus' neues fliegendes Labor an. Zusammen mit CFM, einem Triebwerks-Joint-Venture von GE Aviation und Safran, wollen die Partner ein Triebwerk umbauen lassen, das statt Kerosin Wasserstoff verbrennt. Umgebaut wird ein GE Passport Turbofan, das dann als zusätzliches fünftes Triebwerk an einen Airbus A380 angeflanscht wird.