Es ist zwar erst einmal nur ein Forschungsflugzeug, doch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) arbeitet mit einem bedeutenden Triebwerkshersteller an einer Lösung für emissionsfreies Fliegen. Die Pläne ähneln Zeroavia, der Ansatz ist jedoch anders.

Das DLR baut mit MTU zusammen eine Do 228 um.

Das DLR arbeitet zusammen mit MTU Aero Engines an dem Umbau einer Turbopropmaschine zu einem elektrischen Flugzeug mit Wasserstoff als Energieträger. Die technischen Daten erinnern dabei auffallend an Zeroavias kommende Experimente.

Hier wie dort wird eine Dornier Do 228 umgebaut. Beide wollen mit Motoren der 600-Kilowattklasse abheben. Während Zeroavia ein ambitioniertes Start-up ist, das konkret daran arbeitet Produkte aufzubauen, arbeitet das DLR mit einer Branchengröße zusammen: MTU Aero Engines. Es geht also mehr darum, die Industrie voran zubringen.

Vom DLR wird das Flugzeug als Technologieträger eingestuft. MTU wird also nicht der einzige Partner sein. Im ersten Schritt wird nur das linke Triebwerk ausgetauscht. Auch Konkurrent Zeroavia tauscht derzeit nur ein Triebwerk der Do 228 aus, will aber letztendlich ein vollständiges wasserstoffelektrisches Produkt anbieten.