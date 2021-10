Gleich mehrere kleine Elektromotoren will Wright Electric in einen neuen Flugzeugrumpf für knapp 200 Passagiere packen. So soll ein großer Teil des heutigen Mittelstreckenverkehrs emissionsfrei werden. Nicht nur Easyjet freut sich schon.

Mit der Serie "Disruptoren der Luftfahrt" schaut sich airliners.de Konzepte und Projekte an, die das Potential haben, die Industrie nachhaltig zu verändern. Eine konkrete Lösung für das Fliegen mit fossilen Brennstoffen ist noch Jahre entfernt und doch teils in greifbarer Nähe. Experimentiert wird mit elektrischen Antrieben, Wasserstoff oder auch Kombinationen. Mit Easyjet als Partner will Wright Electric binnen eines Jahrzehnts Flüge auf kurzen Mittelstrecken auch mit hohen Passagierkapazitäten ermöglichen.

Während sich die meisten Startups im Bereich Electric Air Mobility auf den urbanen Raum oder kurze Regionalstrecken konzentrieren und meist auch eher kleine Passagierkabinen vorsehen, will Wright Aerospace ein elektrisch angetriebenes Flugzeuge bauen, das die wirklichen Klima-Probleme der Luftverkehrsbranche angeht.

Schon 2030 soll das "Wright 1"-Flugzeug im Airline-Einsatz fliegen und so dabei helfen, den großen Markt der "Brot und Butterfliegerei" im kurzen Mittelstreckensegment CO2-neutral zu gestalten.

186 Sitzplätze und knapp 1300 Kilometer (800 Meilen) rein elektrisch fliegen - das ist das ambitionierte Ziel von Wright Electric. Hier sieht das US-Unternehmen den Markt, 45 Prozent der Luftfahrt-Emissionen würden auf Flügen unter 800 Meilen emittiert, heißt es.

Mit Easyjet hat sich das Unternehmen einen namhaften Partner ausgesucht, der sehr gut in das Konzept passt. Laut Wright Electric deckt das 800-Meilen-Ziel rund 50 Prozent aller Easyjet-Verbindungen ab. Und auch die Sitzplätze im Konzept entsprechen der Kapazität eines heutigen Mittelstrecken-Jets der A320-Familie beziehungsweise einer Boeing 737.

"Wright 1" soll 2027 erste Flüge absolvieren

Ein Blick in das Marketing-Material zeigt aber auch, was für ein umfangreiches Unterfangen dies sein wird. Entwickelt werden müssen nämlich nicht nur die neuen Motoren und das Stromsystem. Auch der Flugzeugrumpf ist komplett neu - mit entsprechend hohen Anforderungen an die Zertifizierung.

Dazu gibt es bereits Pläne. Bis 2023 laufen Bodentests. Nach den Bodentests sollen die Motoren in der Luft erprobt werden. Ab 2025 geht es dann an die Zertifizierung der Antriebssysteme, was eine wichtige Voraussetzung für den Entry into Service der "Wright 1" im Jahr 2030 ist. Drei Jahre vorher soll der Jungfernflug stattfinden, was auch den Beginn der Zertifizierungsphase für das neue Flugzeug insgesamt darstellt, so Wright Electric.

Die Wright-Electric-Zeitschiene (Stand: 10/2021) © Wright Electric

Damit legt Wright, benannt nach den Motorflugpionieren Gebrüdern Wright, die Latte hoch. Bei aller Euphorie muss man sich dabei natürlich klar machen, dass Wright Electric derzeit noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung ist. Es geht momentan noch um Komponenten und weniger um Performance.

Zuerst müssen die Komponenten entwickelt werden

Allgemein sind sich Experten einig, dass für elektrisch betriebene Flugzeuge eine Optimierung des Flugzeugrumpfes und der Tragflächen für hohe Reichweiten notwendig ist. Der Energieaufwand soll beim "Wright 1" durch aerodynamische Optimierungen grob 20 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Kerosin-basierten Flugzeugen sein. Allerdings gibt Wright Electric kein Vergleichsflugzeug an.

Wright Electric verspricht zudem einen geringeren Geräuschpegel sowie - passend für Easyjet - Optimierungen, die den Turnaround am Flughafen zeitlich reduzieren. Auch hier bleibt Wright Electric aber sehr vage.

Bei den Komponenten sieht das anders aus. Hier hat das Unternehmen bereits mehr Daten veröffentlicht. Ein erster großer Schritt wurde nach Firmenangaben bereits getätigt. Seit Anfang September testet Wright Electric ein zwei Megawatt-Antriebssystem. Zum Vergleich: Zeroavias Retrofit-Lösung für eine Dornier Do 228 soll 19 Passagiere mit 0,6 Megawatt in die Luft bringen. Das sind 32 Kilowatt pro Passagier.

Insgesamt sollen im "Wright 1" zehn Motoren verbaut werden. Die 186 Passagiere werden also mit 200 Megawatt in die Luft gebracht, oder auch 1,075 Megawatt Leistung pro Passagier. Wie die gerenderten Bilder des Wright-Mockups im Easyjet-Kleid gut zeigen, sollen die einzelnen Motoren recht klein ausfallen. Das soll der Effizienz dienen. Auch die einzelnen Komponenten sollen leicht und klein sein.

Dennoch ist wohl davon auszugehen, dass die "Wright 1"-Maschine insgesamt ein relativ schweres Flugzeug wird. Das liegt sicher auch am Treibstoff-System für Wasserstoff und/oder Batteriezellen. Zum Treibstoff äußert sich das Unternehmen aber bislang nur ungenau. Genaue Infos gibt es dazu noch nicht.

Das ist Wright Electric Das Unternehmen Wright Electric wurde 2016 von einem Team aus Luft- und Raumfahrtingenieuren sowie Batteriechemikern gegründet. Durch die Konzentration auf die technologischen und komponentenbezogenen Herausforderungen der Elektrifizierung will Wright helfen, "den Weg zu einer kohlenstofffreien Luftfahrt zu eben". BAE Systems soll sich dabei um die Entwicklung der Flugsteuerungs- und Energiemanagementsysteme für das Flugzeug kümmern. Zudem hat Wright Entwicklungsverträge mit der Nasa, der US-Army, der US-Air Force und dem US-Energieministerium. Geld kommt zudem von etlichen Risikokapitalgebern.

Das Wright-Antriebssystem sei "mit jeder Enegriequelle kompatibel", heißt es auf der Webseite. An anderer Stelle werden Stromquellen von Batterien bis hin zu Brennstoffzellen genannt. Im aktuellen Blogpost bestätigt der Wright-Chef Jeff Engler das nochmals.

Um die Verluste in den Stromleitungen zu reduzieren entwickelt Wright einen Inverter, der für 1000 Volt bei 300 kHz spezifiziert ist. Ein Airbus A320 setzt beispielsweise auf ein Elektrik-System mit 115/200V bei 400 Hz. In der Luftfahrtindustrie wird schon länger diskutiert, ob diese Werte nicht angehoben werden sollten. Dabei geht es allerdings nicht um den Antrieb eines Motors.

Eine Idee für den schnellen Turnaround sind austauschbare Batterien. © Wright Electric

Wright Electric entwickelt nicht nur für die Luftfahrt

Man hält sich bei Wright derweil offenbar auch Optionen offen, die das Null-Emissionen-Ziel zunächst aufweichen. So gibt es auf der Webseite nämlich auch Hinweise, dass das elektrische Antriebssystem als auch hybridelektrisch mit "wenigen Emissionen" betrieben werden kann. Von der Idee her soll das Triebwerkssystem modular aufgebaut sein. Man entwickle einen Elektromotor, den man später je nach Bedarf in verschiedenen Konzepten einsetzen kann, heißt es dazu. Je mehr Leistung benötigt wird, desto mehr Motoren werden in einem System zusammengeschaltet.

Das Wright-Konzept sieht auch eine Skalierung der Motorleistung je Motor vor. So sind kleinere Motoren mit 0,5 Megawatt genauso vorgesehen wie 4-Megawatt-Motoren. Zudem brachte CEO Engler auch die Möglichkeit ins Spiel, eine ATR-42 mit den Motoren im Retrofit auszustatten. Zwei seiner 2-Megawatt-Motoren reichen aus, so Engler, um 50 Personen zu befördern. Andere Einsatzgebiete sieht Wright in der Schifffahrt oder auch bei bodenbasierten Transportdiensten.

Selbst militärische Anwendungen sind denkbar. Die US Army und USAF sind dementsprechend auch Entwicklungspartner. Dazu kommen etwa noch die Nasa, BAE Systems und diverse Risikokapitalgeber. Easyjet ist dabei auch nicht der einzige Airline-Partner. Neben dem europäischen Lowcoster ist auch die mexikanische Billigfluggesellschaft Viva Aerobus am Wright-Ansatz interessiert.