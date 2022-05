Mit der Serie "Disruptoren der Luftfahrt" schaut sich airliners.de Konzepte und Projekte an, die das Potential haben, die Industrie nachhaltig zu verändern. Eine konkrete Lösung für das Fliegen mit fossilen Brennstoffen ist noch Jahre entfernt und doch teils in greifbarer Nähe. Experimentiert wird mit elektrischen Antrieben, Wasserstoff oder auch Kombinationen. In diesem Teil geht es um einen hybrid-elektrischen Ansatz, der längere Flüge aus Innenstädten heraus ermöglicht.

Die Electra des gleichnamigen Unternehmens ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Hybrid: operativ durch seine Flugtaxitauglichkeit und technisch durch den Antrieb. Neben kurzen Hüpfern mit minimaler Start- und Landestrecke sollen mit dem neuen Flugzeug für bis zu neun Passagiere auch Trips von bis zu 800 Kilometern Entfernung möglich sein.

Da ist es kein Wunder, dass das Flugzeug schon in seiner äußeren Erscheinung ein wenig an Flugtaxis erinnert und dennoch in Teilen aussieht wie ein herkömmliches Flugzeug. Doch auch beim Antrieb ist die Electra ein Hybrid: Sie hat zwar einen Akku, doch der wird nicht am Boden geladen.