Natilus will den Luftfrachtverkehr revolutionieren.

Mit der Serie "Disruptoren der Luftfahrt" schaut sich airliners.de Konzepte und Projekte an, die das Potential haben, die Industrie nachhaltig zu verändern. Eine konkrete Lösung für das Fliegen mit fossilen Brennstoffen ist noch Jahre entfernt und doch teils in greifbarer Nähe. Experimentiert wird mit elektrischen Antrieben, Wasserstoff oder auch Kombinationen. In diesem Teil geht es um die Idee von Großdrohnen für die Luftfracht.

Bei neuen Luftfahrtprojekten muss man immer hellhörig werden, wenn die avisierte Auslieferung erster Maschinen kurz bevorsteht und trotzdem noch kein einziger Prototyp abgehoben ist. Projekt Natilus ist ein solches Projekt.

Eine Idee, die schon seit dem Jahr 2014 Kunden anlocken soll, warb ursprünglich mit einem Wasserflugzeug als neue Idee für den Luftfrachtsektor, vielleicht hat es darum bis heute den nautisch angelehnten Namen.

Natilus will auch heute noch den Frachtflugverkehr revolutionieren. Weg von klassischen Röhren-Flugzeugdesigns und weg von Piloten, die die Maschine fliegen. Remote gesteuert soll die Fracht so in dicken Nurflüglern um den Erdball geschickt werden. Dabei wird Technik verwendet, die an Experimentalflugzeuge oder militärische Aufklärungsdrohnen erinnern.

Gleichzeitig soll Natilus die Reaktion auf eine Krise des Frachtmarktes sein, die es laut Entwickler gibt und "natürlich" nur mit Natilus-Fliegern bewältigt werden kann.

Doch was macht diese Flugzeuge besonders?

Da wäre zum einen natürlich das teilautonome Fliegen samt Fernsteuerung. Ein Pilot am Boden soll drei Natilus-Großdrohnen gleichzeitig überwachen, die dazu redundant per Satellitenfunk angebunden sind.

Der andere neue Ansatz liegt im Design der Flugzeuge. Es sind Nurflügler, sprich das gesamte Flugzeug ist praktisch ein großer angetriebener Flügel. "Blended Wing" statt "Tube & Wing".

Die Machbarkeit solcher Projekte ist prinzipiell belegt. Schon 2013 flog die Nasa mit der X-48C Experimente mit einem ähnlichen Design. Airbus' Maveric-Projekt gehört seit 2019 ebenfalls dazu.

Die aerodynamischen Vorteile von Nurflüglern sind in der Tat groß. Die Nasa beziffert den Effizienzvorteil in Sachen Kerosinverbrauch bei großen Nurflüglern auf rund 20 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Designs.

Doch auch der Innenraum bringt Vorteile für die Fracht. Sie wird nebeneinandergestellt und ins Flugzeug einsortiert. Klassische, standardisierte Container, wie sie für Passagierflugzeuge etwa im Belly genutzt werden, können zwar geladen werden, braucht es aber offensichtlich nicht mehr unbedingt.

Natilus verspricht alleine durch diesen disruptiven Ansatz große Effizienzvorteile. 60 Prozent mehr Frachtvolumen soll die Umstellung bringen, wenn eine vergleichbare Gewichtsklasse mit einem Blended-Wing-Flugzeug geflogen wird. Ein Blick ins Innere der geplanten Großdrohnen zeigt das recht eindrücklich:

Der Frachtraum der kleinsten Natilus 3.8T ist schon vergleichsweise geräumig. © Natilus

Die Illustration des Frachtraums der geplanten Natilus 100T wirkt regelrecht gigantisch. © Natilus

Ein spannendes Argument hat Natilus allerdings noch. Gleichzeitig verspricht der Hersteller nämlich eine Reduktion der operativen Flugkosten auf rund die Hälfte. Mehr als eine schöne Grafik gibt es dazu aber nicht öffentlich einzusehen. Augenscheinlich spart man beim Personal und beim Verbrauch.

Doch gerade zu letzterem gibt es keinerlei Informationen. Weder zum Antrieb, fossil oder nachhaltig, noch zu den Triebwerken gibt es Informationen. Die kleinste Drohne hat laut der Renderings zwei Props als Antrieb, die größeren zwei bis drei relativ klassisch wirkende Turbinen.

Auslieferung: Angeblich schon 2025

Noch überraschender wird es aber, wenn man die Angaben des Entwicklers zur Auslieferung liest. Bereits 2023 soll der erste Prototyp fliegen. Das ist knapp, bedenkt man, dass bislang außer Animationen nicht viel gezeigt wurde und andere Start-ups deutlich mehr Zeit einplanen - allein zwischen Bodentests und ersten Flugtests.

Etliche Disruptoren aus dieser Serie arbeiten zudem mit bestehenden Fluggerät, was gewisse Vorteile bei der Zulassung mit sich bringt. Denn es muss ja alles noch zertifiziert werden.

Bis 2025 soll das nun aber bei Natilus alles abgeschlossen und die Produktion soweit sein, dass Flugzeuge bereits ausgeliefert werden können. Man sollte also mit Verzögerungen rechnen.

Verzögerungen gab es bei Natilus schon etliche. Der erste Testflug war sogar schon für 2017 angekündigt. Später hieß es dann 2018. Damals berichtet Aircargoworld bereits von Planungen für einen Markteintritt einer 90-Tonnen-Natilus-Drohne bis 2020. Daraus ist nichts geworden.

Eine ganze Natilus-Familie

Natilus will eine ganze Produktreihe auf den Markt bringen. Den Anfang macht die kleinste Maschine mit dem Namen "3,8T Domestic". Die Maschine ist für Kurzstreckenfrachtverkehr gedacht. Die Frachtkapazität liegt bei 4,3 Tonnen. Die Reichweite wird mit 900 nautischen Meilen (1666 Kilometer) angegeben, die Geschwindigkeit mit 220 KTAS, also etwas über 400 km/h.

Natilus hat kürzlich mit Collins Aerospace einen Vertrag für den ersten Prototypen unterzeichnet. Collins entwirft den Angaben nach ein spezielles Frachtladesystem. Der Prototyp ist für "LD3-New"- und "LD3-45"-Container sowie für nicht standardisierte Frachtstücke geeignet.

Damit kann die kleinste Natilus theoretisch Frachtdienste leisten, die bislang von Regionalflugzeugen bedient werden, teils von uralten Typen wie etwa der Shorts 330, umgebauten Saab 340 oder Metrolinern, die langsam aber sicher ans Ende ihrer Einsatzfähigkeit kommen.

Die geplante Natilus-Flugzeugfamilie: 130T, 100T, 60T und 3.8T. Die Zahlen entsprechen nicht genau der Zuladung in metrischen Tonnen. © Natilus