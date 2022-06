Neue Diskussion um Organisation der Luftsicherheit in Deutschland

Luftsicherheitsbeauftragte kontrollieren Fluggäste am Airport in München.

Die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens fordert angesichts der zum Teil dramatischen Zustände bei der Passagierabfertigung an den Flughäfen, die Luftsicherheitskontrollen zurück in staatliche Hand zu geben.

Auch zusätzliche private Sicherheitsdienstleister, wie zuletzt in Düsseldorf gefordert, brächten keine Lösung für die grundsätzlichen Herausforderungen.

"Das Problem liegt in der Gewinnerwartung der Privaten, sie wollen viel Geld des Staates bei wenig eigener Leistung." Deshalb gehöre die Luftsicherheit zurück in staatliche Hand, teilte die Politikerin mit, die im Rechtsausschuss des Bundestags Berichterstatterin für Fluggastrechte ist.

"Der Düsseldorfer Flughafen bietet sich für ein Modellprojekt an, um die Rückführung der Luftsicherheitsaufgaben in die öffentliche Hand zu testen", sagt Martens. So könne einfach herausgefunden werden, ob die Luftsicherheitsaufgaben beim Staat wieder besser aufgehoben seien, so Martens. "Und wenn wir ehrlich sind: Schlimmer wird's nimmer."

Jetzt müsse schnell ein neuer Anfang her, so Martens, die auch Mitglied im Aufsichtsrat des Düsseldorfer Flughafens ist: "Wenn das Projekt erfolgreich ist, kann es wegweisend für die Regelung an allen deutschen Flughäfen sein", ist sich Martens sicher. Die Ausgestaltung eines solchen Modellprojektes obläge aber dem Bundesinnenministerium (BMI).

Flughäfen wollen mehr Verantwortung

Der Flughafenverband ADV äußert sich auf Anfrage von airliners.de ablehnend: "Die klare Priorität in den kommenden Wochen und Monaten liegt in der Stabilisierung der Prozesse und der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Personalbereitstellung", sagt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Den Fokus jetzt auf eine Systemänderung zu legen, helfe nicht.

"Wir brauchen schnelle und effektive Lösungen. Die privaten Luftsicherheitsdienstleister müssen ihren Verpflichtungen nachkommen und zeitnah ausreichend Personal zur Verfügung stellen", fordert Beisel von allen Beteiligten. Über eine Neuorganisation der Luftsicherheitskontrollen könne man dann im nächsten Schritt nachdenken.

Grundsätzlich seien die großen Flughafenstandorte bereit, Verantwortung von der Bundespolizei und die Steuerung der Sicherheitsdienstleister zu übernehmen. Das passiert beispielsweise aktuell in Frankfurt, wo die Luftsicherheitskontrollen ab kommendem Jahr in die operative Verantwortung der Fraport übergeht.

DGB wendet sich an Innenministerium

Zuletzt hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) NRW die Lage an der Sicherheitskontrolle des Flughafens Düsseldorf als "prekär" beklagt und sich an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gewandt.

In einem Schreiben an die Ministerin forderte der DGB am Freitag, mehr geschultes Personal in den Sicherheitsbereichen einzustellen. Allein in Düsseldorf fehlten rund 500 Kontrolleure, sagte Verdi-Experte Özay Tarim. Zudem würden viele Krankheitsfälle und zu wenige Sicherheitsmitarbeiterinnen für die Kontrolle weiblicher Fluggäste das Personal zusätzlich belasten.

Seit Wochen müssten Passagiere lange Schlangen und Verzögerungen in Kauf nehmen. Auch unter der Woche und abseits der Stoßzeiten herrsche teilweise "Chaos" an den Kontrollen. Ursache sei der Personalmangel bei Dienstleistern in der Passagierabfertigung. Um die Kontrollen zu beschleunigen, werden Hilfskräfte eingesetzt. Diese dürften Passagiere aber nur einweisen und nicht kontrollieren. Tarim bezeichnete dies als "Flickschusterei".

Langfristig wünsche sich der DGB eine Lösung, die sich an den beiden Airports Nürnberg und München orientiere. Dort sind zwei staatliche Sicherheitsfirmen mit den Kontrollen betraut. Eine Entscheidung darüber könne aber kein einzelner Airport, sondern nur die Landesregierung fällen.