Neue Diskussion um EU-Katar-Luftverkehrsabkommen

Nachdem Katar mutmaßlich in einen Korruptionsskandal im Europäischen Parlament verwickelt ist, flammt die Kritik am Open-Sky-Abkommen zwischen der EU und dem Emirat neu auf. Qatar Airways genießt damit bald uneingeschränkten Zugang nach Deutschland.

Illustration der Boeing 777X in den Farben der Qatar Airways.

Nach dem mutmaßlichen Korruptionsfall um Katar im Europäischen Parlament will die FDP das europäische Luftverkehrsabkommen mit Katar überprüfen. Das erklärte der verkehrspolitische Sprecher der FDP im Europäischen Parlament und Vizevorsitzende des Verkehrsausschusses Jan-Christoph Oetjen.

"Der Korruptionsfall um Katar im Europäischen Parlament wirft viele Fragen auf. Vergangene Berichte zu Katar müssen jetzt überprüft werden. Dazu gehört auch das im letzten Jahr beschlossene Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und Katar."

Die Frage sei, ob es dort Einmischungsversuche gegeben haben könnte. "Wenn sich herausstellt, dass Katar hier Einfluss genommen hat, kann das Abkommen so nicht bestehen bleiben."

In dem Korruptionsskandal soll Katar versucht haben, Entscheidungen des Europaparlaments zu beeinflussen. Die EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili soll Bestechungsgelder von Katar angenommen haben und sich im Gegenzug wohlwollend für die Interessen des Emirats in der EU eingesetzt haben. Am Freitag waren sie und fünf weitere Parlamentsmitglieder festgenommen worden.

Schrittweise zum Open-Sky

Das wirft ein neues Licht auf das neue "Comprehensive Air Transport Agreement" zwischen der EU und Katar. Das schon im Vorfeld umstrittene Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Union und Katar war Ende 2021 unterzeichnet worden und direkt in Kraft getreten. Seitdem können Airlines aus Katar schrittweise mehr Flüge zwischen Katar und allen Ländern der EU aufnehmen.

Das Open-Sky-Abkommen hat vor allem Auswirkungen auf den Luftverkehr in EU-Märkten wie Deutschland, wo Airlines aus dem Emirat Katar bislang im Rahmen eines bilateralen Verkehrsabkommens eine maximale Anzahl an wöchentlichen Frequenzen bedienen durften.

Das Abkommen der EU mit Katar sieht nun ab dem Winter 2024/25 einen uneingeschränkten Zugang vor. Bis es soweit ist, gilt ein Stufenplan, der jedes Jahr zum Winterflugplan weitere Frequenzen erlaubt. Qatar Airways hatte ihre Deutschland-Frequenzen im Zubringerdienst nach Doha seitdem deutlich aufgestockt. Zuletzt kam mit Düsseldorf ein neues Ziel hinzu.

Abkommen schon lange umstritten

Das Luftverkehrsabkommen mit Katar war in Europa schon lange umstritten. Europäische Fluggesellschaften und Gewerkschaften hatten bis zuletzt versucht, das Open-Sky-Abkommen zu stoppen. Beispielsweise Lufthansa sprach sich immer wieder gegen das Abkommen aus, das Qatar Airways schrittweise freien Zugang zum europäischen Luftraum gewährt.

Die "massive Ausweitung des Marktzugangs" für staatlich subventionierte Airlines sei "unverantwortlich" und würde "unzählige Jobs" in der Europäischen Union gefährden, kritisierte auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Die Gewerkschaft Verdi hatte sich ebenfalls gegen das Abkommen gestellt.

Die Kritik der Allianz aus Unternehmen und Arbeitnehmern in der Ablehnung der Verkehrsrechteausweitung liegt neben den einseitigen Vorteilen für Qatar Airways mit ihrem sehr kleinem Heimatmarkt auch an der Kopplung des Abkommens mit Arbeitnehmer- und Sozialstandards, auf die sich Katar im Gegenzug verpflichten soll. Das könne kaum sichergestellt, da nicht überprüft werden und sei deshalb ein zahnloser Tiger, ärgern sich die Gewerkschaften.

Katar steht international immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Qatar-Airways-Chef Akbar Al Baker hatte sich zuletzt vor der Fußball-Weltmeisterschaft ärgerlich über die Berichterstattung über Katar gezeigt. Er sieht darin eine "negative Medienkampagne" gegen sein Land.