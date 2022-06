Kurzmeldung "Discover the World" vertritt South African Airways in Deutschland

South African Airways hat "Discover the World" als neuen General Sales Agent für Deutschland benannt. Die Airline hatte zuvor ihr Regionalbüro in Frankfurt geschlossen. Auch in Großbritannien wird nun stattdessen die Agentur die Kunden der südafrikanischen Airline betreuen, wie "Discover the World" mitteilt.