Kurzmeldung "Discover The World" repräsentiert Air Malta in Deutschland

Die Agentur "Discover The World" unterstützt Air Malta ab sofort in Deutschland und der Schweiz beim Vertrieb und im Marketing. Der Repräsentant werde Außendiensttätigkeiten und Verkaufskampagnen für die Airline koordinieren sowie die bestehenden Geschäftsbeziehungen ausbauen, heißt es in einer Aussendung.