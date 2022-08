Ab 1. September wird Dirk Janzen das Amerika-Geschäft der Lufthansa führen und dafür nach New York umziehen. Dort löst er Frank Naeve ab, der seit 1. Juli Senior Vice President Global Markets and Stations der Lufthansa Group ist, wie "FVW" berichtet. Janzen war zuvor Vice President für den Bereich Zusatzerlöse und in Brüssel stationiert.