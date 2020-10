Vertrieb

Not macht erfinderisch. Bis zu 630 Euro zahlten Kunden für ein Flugzeugessen an Bord eines am Boden stehenden A380 der Singapore Airlines. Nun soll die Aktion an mindestens zwei weiteren Terminen wiederholt werden. Weiterlesen

Die Eurowings-Geschäftsführung soll schrumpfen. CEO Jens Bischof übernimmt künftig auch die Aufgaben des bisherigen Vertriebschefs Oliver Schmitt bei der Lufthansa-Tochter, schreibt "FVW". Schmitt wiederum solle eine andere Rolle im Konzern übernehmen.