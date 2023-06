Für Reisende in Europa bedeuten lange Schlangen an Flughäfen normalerweise eine deutliche Erhöhung des Stresslevels. Nicht so in Japan, wie unser Digital Passenger Andreas Sebayang jetzt in Tokyo erleben durfte.

Am Ende der Schlange in Haneda

Nanu, was kommt denn da für eine E-Mail rein?

Am vorvergangenen Freitag warnte mich die japanische Fluggesellschaft ANA vor Problemen bezüglich meines nächsten Fluges nach Taiwan. Es sollte vom Tokyo International Airport Terminal (TIAT) losgehen – auch bekannt als Terminal 3 des Flughafens Tokyo Haneda – doch es drohten Probleme.

Voll wird es am nächsten Tag, hieß es in der Mail. Das gelte sowohl für das Check-In als auch an die Sicherheitskontrolle an den Kontrolspuren. In der Mail gab es dann allerhand Tipps vom Self-Check-in bis hin zur Gepäckhandhabung. Dazu zwei Warnungen, 60 Minuten vor Abflug schließe der Check-in und zehn Minuten davor das Gate.

Warnungen, die man in Japan durchaus ernst nehmen sollte, denn japanische Flughäfen sind für pünktliches Boarding bekannt. Als jemand, der die Lufthansa gewöhnt ist, muss man da schon aufpassen, denn hierzulande sind Boarding-Zeiten meist eher als sehr grobe Schätzung einzustufen.

Nach dieser digitalen Warnung kam natürlich etwas Unbehagen auf. Ich erinnere mich durchaus an das Chaos in Europa, auch wenn ich davon nur selten betroffen war. Sollte es in Japan ähnlich sein?

Der Flughafen – ungewöhnlich voll

Meine Anreise zum Flughafen verlief schon nicht ideal. Ich hatte zwar dank 19-Stunden-Stopover kein Aufgabegepäck, kam aber mit 90 Minuten vor Abflug doch etwas knapp an.

Der Flughafen war dann tatsächlich ungewöhnlich voll. Ich bin schon häufiger über Haneda geflogen, doch Schlangen, die sich durch das gesamte Terminal mehrfach um den Check-in-Bereich winden, hatte ich in Japan noch nie gesehen.

Machte mir das Sorgen? Nein, dank Vorurteilen, die sich bestätigten. In Japan sind solche Situationen gut durchorganisiert, sowohl analog wie auch Digital.