Erst wurde das Fluggerät getauscht, dann gab es falsche Aussagen: Der Versuch, die United-Premium-Economy auszuprobieren, endet für unseren "Digital Passenger" in einem "Involuntary Downgrade". Dabei stand alles richtig in der App.

Premium Economy buchen, wenn die Fluggesellschaft das Produkt gerade erst einführt, ist ein Risiko. Dessen war ich mir bei der Buchung eines United-Flugs von Newark nach San Francisco im Mai letzten Jahres durchaus bewusst. Doch es bot sich eine gute Gelegenheit, für 30.000 Meilen die neue "Premium Plus"-Klasse günstig auf einem dienstlichen Weg auszuprobieren.

Laut "The Points Guy" (TPG), die sich auf Meilenbewertungen spezialisieren, wären das aktuell etwa 363 US-Dollar oder fast 330 Euro. Ein guter Preis für diesen immerhin fast sechs Stunden dauernden Flug.

Nun wusste ich, dass United damals noch nicht alle Flugzeuge mit "Premium Plus", der neuen Premium Economy der Airline, ausgestattet hatte. Vor dem Flug schaute ich also gespannt immer wieder auf die Flugzeugplanung in der United-App. Dabei kam, was kommen musste: Das Flugzeug wurde ausgetauscht und auf meinem Flug gab es plötzlich keine "Premium Plus"-Kabine mehr.