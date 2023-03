Die Scanner in Malpensa hatten keine Probleme mit dieser Masse an Technik im Rucksack.

Erinnern Sie sich noch an den Digital Passenger der Nummer 17? Wie man es macht, macht man es falsch: Wenn ich die Technik in meinem Handgepäck an der Sicherheitskontrolle im Rucksack ließ, führte das oft zu nervigen Nachkontrollen und Diskussionen. Also begann ich, die technischen Geräte bereits proaktiv vor der Sicherheitskontrolle auszupacken. Regelmäßig forderte das Personal mich dann jedoch dazu auf, die Sachen – mit Ausnahme des Notebooks und Tablets – doch bitte im Rucksack zu lassen. Was auch immer ich tat, oft genug zehrte die Prozedur der Sicherheitskontrolle an meinen Nerven.

Nicht so bei meinem letzten Flug von Milano Malpensa (Mailand) nach Barcelona zum Mobile World Congress. Dieses Mal wurde ich von vornherein darauf hingewiesen, gar nichts herauszunehmen; nicht einmal das Notebook musste aus dem Rucksack.

Wir erinnern uns: Als IT-Journalist schleppe ich enorm viel Technik mit mir herum. Und dieses Mal sogar besonders viel. Ein Notebook, ein Tablet, zwei Smartphones, eine Nintendo Switch, ein 3DS, eine USB-C-Taschenlampe, mehrere Netzteile und Kabel und nicht zuletzt eine komplette Kameraausrüstung sowie USB-Messgeräte.

Das entspricht sozusagen dem Worst-Case, den man in seinem Rucksack tragen kann, der dennoch unter den Sitz im Flugzeug passt. Dabei besteht bei der Sicherheitskontrolle stets die Gefahr, dass ich angeblafft werde, weil ich vergessen habe, etwas aus dem Gepäck herauszunehmen. Unschön.

Zuletzt passierte das am Flughafen Charles de Gaulle, weil das Sicherheitspersonal auf die Idee kam, mir Druck zu machen. Ich war zu langsam und erdreistete mich, den Platz neben mir als Abstellfläche für meinen Rucksack zu nutzen, damit ich schneller an alles herankam. Dabei lasse ich sogar öfters ein bis zwei Personen vor, weil mir klar ist, dass ich nicht schnell genug bin. Beides scheint in Paris offensichtlich als eine Frechheit zu gelten…

Ein Traum von einer Sicherheitskontrolle

CT-Scanner von Smiths Detection. © Smiths Detection

Nicht so in Malpensa. "Rucksack ins Körbchen und weitergehen!" Ungläubig fragte ich zweimal nach, ob ich richtig verstanden habe. Ich kannte zwar Pressemeldungen von diesen ominösen, magischen, sagenumwobenen, neuen Sicherheitsscannern, die angeblich alles sehen. Doch in der Praxis hatte ich noch keinen erlebt. In Deutschland sind sie auch noch recht neu. Immerhin: In Mailand gibt es CT-Scanner schon seit mehr als zwei Jahren.

Und was soll ich sagen? Es ist ein Traum! So schnell bin ich noch nie auf die Luftseite gelangt. Und mein "Worst-Case"-Rucksack beweist: Es ist möglich, diese für alte Scanner undurchsichtige Masse an Technik zu prüfen. Das ist fantastisch!

Vor und hinter mir wurden allerdings Personen – oder besser gesagt deren Gepäck – aussortiert. Aber die hatten auch zu viel Flüssigkeit mit. Normalerweise überholen mich selbst solche Kandidaten an der Security Lane. Dieses Mal nicht, ich ging einfach zum Gate.

Und auf einmal liebe ich Flughäfen und Luftsicherheitsbehörden: Kauft bitte alle diese neue Generation von Scannern. Ich will nie wieder meinen Technikrucksack auspacken müssen!