Haben sie sich schon einmal die Pünktlichkeitsstatistiken der Deutschen Bahn angeschaut? Nur noch 56,8 Prozent der Fernzüge waren im August pünktlich!

Diese Info versteckt die Deutsche Bahn übrigens sehr gut. Ohne Suchmaschine findet man die Auswertung kaum. Die Kennzahlen-Webseite der Bahn listet die aktuellen Pünktlichkeitsstatistiken jedenfalls nicht auf.

Allein die August-Zahlen, die nochmals schlechter als die im negativen Sinne rekordverdächtigen 58 Prozent vom Juni waren, zeigen, dass die Deutsche Bahn massive Probleme hat.

Die Gründe für die Verspätungen bei der Bahn sind dabei vielfältig – unterscheiden sich aber sehr von dem, was im Chaos-Sommer in der Luftfahrt passiert ist.

Denn während die Fluggesellschaften, Airports und Bodendienstleister während Corona Personal entlassen und Flugzeuge stilllegen mussten, gab es bei der Bahn auch während der Pandemie stabile Verhältnisse.

Die Bahn musste also keinen Hochlauf im Betrieb stemmen, was die aktuellen Problemen vielleicht erklärt hätte. Bei der Bahn ist es schlicht das Streckennetz und bisweilen die Organisation, was Bahngäste regelmäßig in den Wahnsinn treibt. Servicecenter, Fahrgastrechte, Verspätungen... Probleme gibt es überall.

Und was tut man mitten im Pünktlichkeits-Chaos? Genau: Ein neues, ungetestetes Bonusprogramm einführen, was weitere Desaster auslöst!

Aus "Bahncomfort" wird "Bahnbonus"

Dabei hatte der Konzern für "Bahnbonus" eigentlich lange Vorlaufzeiten und auch die massiven Probleme bei der Pünktlichkeit waren bekannt. Schon im April, als die Deutsche Bahn ihr neues, Airline-ähnliches Statusprogramm ankündigte, lagen die Pünktlichkeitswerte bei desaströsen 70 Prozent.

Das neue Statussystem "Bahnbonus" ist nun eine weitere Baustelle. Schon die Einführung war ein mittleres Desaster. In den ersten Tagen ging gefühlt gar nichts.

Während die Kundenservicecenter der Bahn also schon mit den vielen Verspätungen mehr als ausgelastet war, kamen jetzt auch noch massenhaft Probleme mit "Bahncomfort" – Verzeihung – Probleme mit "Bahnbonus" Silber-, Gold- und Platinkunden hinzu.

App-Zwang und Fehler

Die Probleme der "Bahnbonus"-Einführung waren hausgemacht, denn die Bahn entschied sich beim Wechsel von "Bahncomfort" zu den neuen "Bahnbonus"-Statusleveln, die Redundanzebene über Karten oder Ausdrucke abzuschaffen.

In die Lounge kam man fortan nur noch per Smartphone und App. Auch andere Statusvorteile waren nur noch per App gelöst. Doch es war, wie es war: Genau diese App-Funktionen funktionierten teils nicht.

Die Gutscheine für die kostenlosen Getränke für Statuskunden ließen sich beispielsweise in den ersten Tagen nicht einlösen. Der Support war zudem nicht ausreichend geschult und wusste beispielsweise nicht, dass diese Gutscheine nicht unbedingt ein Jahr gelten, sondern bisweilen binnen Wochen verfallen können.

Auch konnte der Aztec-Code der Bahnbonus-App (vergleichbar mit QR-Codes) in den ersten Tagen in Bordrestaurants nur in einer Richtung unter die Scanner gehalten werden – ein Fehler, der auf mangelndes Testen hinweist. Obendrein gab es noch ein Sicherheitsproblem, mit dem sich ein höherer Status erschleichen ließ.

Bei manchen Statuskunden funktionierte die App dann auch gleich gar nicht, sodass die Bahn beispielsweise ausgerechnet ihren guten Bahncard-100-Kunden den Zugang in die Lounges verweigerte.

Aus Kundensicht mit Airline-Statuserfahrung ist das kaum verständlich, denn Berechtigungen wie ein Lounge-Zugang oder Priority-Services, werden bei Fluggesellschaften mit in das Ticket integriert, das man sich zudem ausdrucken kann. Bei der Bahn geht das nicht, außer man kauf ein 1. Klasse-Ticket zum Vollpreis. Auf der anderen Seite braucht es bei der Bahn allerdings nicht unbedingt ein Ticket, um in eine Lounge zu kommen. Der per App vorweisbare Status reicht. Doch früher ging das auch mit einer Karte.

Die neuen Statuslevel der Deutschen Bahn und ihre Vorteile. © Deutsche Bahn

Sechs Wochen Antwortzeit

Es versteht sich von selbst, dass der Kundenservice der Bahn mit der Situation hoffnungslos überfordert war. Sechs Wochen E-Mail-Antwortzeit als Gold-Status-Kunde waren es zuletzt bei mir. Auf eine weitere Antwort warte ich bis heute.

Das alles hätte die Bahn leicht vermeiden können. Zum einen hätte man die Einführung von "Bahnbonus" einfach verschieben und zum anderen schlicht bessere digitale Prozesse implementieren und vorher testen können.

Dazu kommen Denkfehler wie das Fehlen einer Offline-Redundanzebene, wie sie bei Fluggesellschaften selbstverständlich sind. Dass der Termin für den Star-Alliance-Beitritt der Bahn vielleicht für Druck gesorgt hat, mag sein. Aber das macht es nicht besser.

Als das neue "Miles & More" nicht funktionierte, wurde es nicht eingeführt

Als Lufthansa seinerzeit merkte, dass die Einführung des runderneuerten Statusprogramms zu großen Problemen hätte führen können, sagte man die Umstellung kurzerhand ab, und das gleich zwei Mal.

Das war weitsichtig und sparte den Kunden – und der Airline – viel Ärger. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn parallel zu Corona- und Flugstreichungen auch noch der Aufwand zur Betreuung eines kaputten, neuen "Miles & More" dazugekommen wäre!

Bei der Bahn hingegen wurde die Umstellung ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben. Ausbaden dürfen das die Fahrgäste sowie das Servicepersonal.

Zumindest eines hat die Deutsche Bahn nun geschafft. Vom "Comfort" hat sie sich mit "Bahnbonus" nicht nur im Namen für das neue Programm verabschiedet. Das ist schade, denn eigentlich wollte sie doch mit dem neuen "Vielfahrerprogramm" zu den "Vielfliegerprogrammen" aufschließen.