Ich gebe zu, ich kompensiere meine Flüge nicht immer. Manchmal vergesse ich es einfach, insbesondere, wenn es nicht integraler Teil im Buchungsprozess ist. Während ich meine jüngsten Flüge mit Air France und KLM alle ausgeglichen habe, habe ich es bei vielen anderen Flügen schlicht vergessen.

Bei Flügen mit British Airways, Finnair oder Lot habe ich darum bislang nur ab und zu kompensiert. Man kann dort zwar einen Koffer und eine Versicherung hinzu buchen und gleich mit bezahlen. Die Emissionen zu kompensieren, ist in der Regel aber ein separater Prozess.

Daher begrüße ich den Schritt der Lufthansa Gruppe, nun endlich auch die CO2-Kompensation ohne Umwege direkt in die Buchungsmaske zu integrieren. Von den mir bekannten Kompensationsmöglichkeiten in Verbindung mit einer Buchung ist die neue Möglichkeit sogar die beste Umsetzung.

Mein bisheriger Liebling diesbezüglich war Air-France/KLM, eben weil Kompensationsmöglichkeiten hier schon lange vollintegriert waren. Seit Januar bieten AF/KLM sogar die Möglichkeit, SAF (Sustainable Aviation Fuel) zuzukaufen und den CO2-Fußabruck sofort um einige oder sogar alle Kilogram zu reduzieren.

Unterschiedliche SAF-Prozentsätze

Bei Lufthansa gibt es nun seit dieser Woche auch die Möglichkeit, SAF direkt im Buchungsprozess anteilig zuzukaufen. Die maximalen SAF-Anteile werden abhängig von der Streckenlänge angeboten.

Zur Auswahl steht je nach Destination ein Anteil von fünf, zehn, 20, 50 oder 100 Prozent SAF. Basis ist das vorhandene Compensaid-System der Lufthansa, das parallel als eigenständiges Kompensations-Tool weiter genutzt werden kann.

Ein Flug von Frankfurt nach Los Angeles mit der (langfristigen) Kompensation über klassische Klimaschutzprojekte fällt dabei mit 12,61 Euro kaum ins Gewicht. Das gilt für einen Flug am 11. Mai mit LH450 in der Economy-Basic-Klasse. Andere Tarife sind etwas teurer.

Drei Möglichkeiten des CO2-Ausgleichs zeigt Lufthansa im Buchungsprozess (hier: FRA - LAX oneway) © Screenshot: airliners.de

Die höchste angebotene Kompensation liegt bei 104,73 Euro. Damit kauft man jedoch nur 20 Prozent SAF-Beimischung. Mehr erlaubt Lufthansa auf dieser Strecke einfach nicht. 100 Prozent SAF für die volle und sofortige Kompensation der COs-Emissionen gibt es nur auf kürzeren Strecken, etwa für innerdeutsche Flüge oder bis nach Lissabon. Richtung Reykjavík werden bereits nur noch 50 Prozent angeboten.

Die Darstellung, die AF/KLM gewählt hat, sieht zwar etwas verwirrender aus, als die Umsetzung der Lufthansa. Den prozentualen SAF-Anteil muss der Fluggast nämlich bei AF/KLM erst für sich selbst ausrechnen, angezeigt werden Kilogramm CO2. Dafür bietet die Airline aber immer die Möglichkeit, die kompletten Emissionen über SAF zu kompensieren:

Die KLM-Methode für den CO2-Ausgleich wird etwas komplizierter dargeboten (hier: AMS - LAX oneway). © Screenshot: airliners.de

Dieser Mut fehlt dagegen der Lufthansa offenbar. Das hat aber nicht etwa technische Gründe. Vielmehr ist anzunehmen, dass Lufthansa nicht mit allzu hohen Beträgen abschrecken möchte. Vor allem auf der Langstrecke wird es beim Zukauf von SAF nämlich schnell sehr teuer.

Schnell über 800 Euro für SAF auf der Langstrecke

KLM hat damit allerdings anscheinend keine Probleme, den Preis für 100 Prozent SAF-Kompensation auszuweisen. Hier wären für einen Flug Amsterdam - Los Angeles - Amsterdam satte 887,80 Euro zu zahlen, was auch so angeboten wird.

Per Compensaid lässt sich dennoch auch für die Lufthansa grob rausfinden, was eine vollständige Kompensation über SAF auf den Langstrecken kosten würde. Hierbei ist anzumerken, dass Compensaid bei SAF leicht niedrigere Preise anzeigt als das neue Tool im Buchungsportal der Lufthansa.

CO2-Ausgleich per Compensaid auf der Langstrecke nach Los Angeles (Oneway). © Screenshot: airliners.de

Der Flug nach Los Angeles und zurück würde demnach auch im Lufthansa-Tool für 100 Prozent SAF satte 810,92 Euro anfallen. Das ist zugegebenermaßen ein sehr abschreckend wirkender Wert. Aus Marketingsicht vermutlich keine gute Idee, das anzubieten, wenn das Ziel ist, dass wirklich viele Reisende kompensieren sollen.

Die Zahlen verdeutlichen aber, wie weit wir als mobile Gesellschaft von einer Lösung entfernt sind. Ohne langfristige Kompensation mit Klima-Projekten wie Aufforstungen (Zeitraum laut Lufthansa: 20 Jahre) wird das Fliegen ziemlich teuer.

Aber immerhin: Die Airlines beschwerten sich gerne, dass zu wenige Kunden ihren CO2-Fußabdruck kompensieren. Dabei sind die Carrier oft selbst schuld. Auch mit der Lufthansa-Ankündigung werden nicht einmal alle Konzernairlines abgedeckt. In der Gruppe fehlt etwa weiter die Eurowings, die auf Compensaid und damit weiterhin auf einen separaten Schritt in der Buchung verweist.

Eine andere Alternative bietet der Billigflieger Easyjet. Wie aus der FAQ zu entnehmen ist, wird grundsätzlich jeder Flug (mit langfristigen Maßnahmen) kompensiert. Zudem plant Easyjet, auch die Nicht-CO2-Effekte auszugleichen, sobald die Forschung entsprechende Zahlen liefern kann. Bei den kleinen Beträgen, die durch langfristige Maßnahmen anfallen, fällt das in den Preisen für die Tickets aber kaum auf.

Wenn eine Fluggesellschaft also einen komplexen Weg über anteilige SAF-Sofortkompensationsmöglichkeiten vermeiden will, dann ist die Mindestkompensation eigentlich der bessere Weg, als separat zur Kompensation zu bitten. Doch all das ist eher ein symbolisches Zeichen, als wirklich etwas zu bewegen.

Mit der Integration der durchaus teuren SAF-Kompensationsmöglichkeit in die Buchung machen Lufthansa und AF/KLM sehr schön auf diese Problematik aufmerksam: Die Mini-Beträge, die man ansonsten bezahlen, um sein Gewissen durch "Bäumchenpflanzen" zu erleichtern, reichen für das Problem im Hier und Jetzt nämlich eigentlich nicht aus.

In einer Branche wohlgemerkt, die durchaus mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert wird, ist der Weg, den diese Airlines vorgeben, der mit Abstand beste.