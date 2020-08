Drohnen-Piloten aufgepasst, es gibt ein neues Gimmick: "Remove Before Flight"-Anhänger mit dem Logo des beliebten Drohnen-Herstellers DJI. Die lizenzierten Anhänger sind ein hervorragendes Accessoire - und sogar in Drohnen-kompatibler Größe verfügbar.

"Remove Before Flight"-Anhänger mit DJI-Logos gibt es jetzt bei RBF-Originals. Die Spezialisten rund um die rot-weißen Kultanhänger aus der Luftfahrt haben ihre Brands-Kollektion damit um eine weitere bekannte Marke erweitert. Ein Blick auf die neuen DJI-Anhänger, die Drohnen-Piloten derzeit auf Amazon zu 5-Sterne-Bewertungen hinreißen.

"Fliegen kann jeder" - das ist das Motto von DJI, dem Marktführer im Bereich ziviler Drohnen- und Luftbildtechnologie. Ob am Drohnen-Rucksack, an der Fernbedienung oder am Reißverschluss der DJI-Drohnen-Tasche - mit den neuen DJI-Anhänger-Sets können Drohnen-Piloten jetzt viele Accessoires pimpen.

Die "Remove Before Flight"-Warning-Streamer hängen normalerweise an parkenden Flugzeugen und Helikoptern. Die Anhänger baumeln beispielsweise an den Schutzkappen von Sensoren. Bei Profi-Drohnen hängen sie etwa am Gimbal-Schutz oder anderen Klemmen. So markieren sie auf unübersehbare Weise alle Teile, die vor jedem Flug entfernt werden müssen.

Zwei Sets für DJI-Drohnen-Piloten

"RBF-Originals" aus dem Hause Runway Concept ist die Marke für alles rund um "Remove Before Flight" in Deutschland. Die neue DJI-Kollektion von RBF-Originals besteht aus zwei Dreier-Sets.

Zum einen gibt es ein Set mit "DJI Mavic"-Anhängern in normaler Schlüsselanhängergröße von rund 13 x 3 Zentimetern. Aber die Hersteller haben mitgedacht und zusätzlich ein Anhänger-Set mit "DJI"-Logo in einem nur halb so großen Mini-Format aufgelegt - passend zu den Abmessungen aller DJI-Consumer-Drohnen.

Egal ob groß oder klein, beide DJI-Anhänger-Sets bestehen aus drei hochwertig genähten und umstickten Textilanhängern und kommt mit einem leichtgängigen Metallring.

"Remove Before Flight"-Anhänger mit Firmenlogo Weil sich "Remove Before Flight" im Laufe der Zeit als Kult-Erkennungszeichen unter den Freunden der Luftfahrtbranche etabliert hat, gibt es die Flugzeuganhänger schon lange auch als Schlüsselanhänger mit Firmenlogo. Hier anfragen.

Drei Anhänger je Set

Jedes Set enthält dabei einen Anhänger in den original DJI-Firmenfarben Schwarz/Weiß sowie ein DJI-Logo-Anhänger in Rot/Weiß. Rückseitig ist jeweils "Remove Before Flight" zu lesen. Ein doppelseitiger, rot/weißer "Remove Before Flight"-Schlüsselanhänger komplettiert beide Dreier-Sets.

Beide DJI-Sets sind ab sofort auf RBF-Originals.de und auf Amazon (Mini, Standardgröße)zu haben. Die drei normalgroßen "DJI Mavic"-Anhänger kosten 10,95 Euro. Das Set mit den drei Mini-Drohnen-Anhängern bekommen DJI-Piloten für 8,95 Euro.

Das Fazit: Auf diese Anhänger haben DJI-Drohnen-Piloten gewartet. Die stabilen Anhänger machen aus jedem Drohnen-Accessoire einen wahren Hingucker. Wir sind begeistert, dass es die Wimpel auch im Mini-Format gibt. Damit passen sie perfekt zu jeder Consumer-Drohne aus dem Hause DJI.