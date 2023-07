Dienstleistungssektor erholt sich – Luftfahrt treibt das Wachstum

Passagiere warten in einer Schlange am Flughafen Brüssel.

Die deutschen Dienstleister sind mit einem Umsatzplus ins zweite Quartal gestartet. Die Erlöse der Service-Branche lagen im April um 3,4 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Zum März allerdings ging der Umsatz inflationsbereinigt um 0,3 Prozent zurück. Hier gab es das größte Minus mit 1,9 Prozent in der Informations- und Kommunikationsbranche, gefolgt vom Bereich Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen - etwa der Vermittlung von Arbeitskräften - mit einem Minus von 1,1 Prozent. Im Gegensatz hierzu stiegen die realen Umsätze im Grundstücks- und Wohnungswesen zum Vormonat um 1,5 Prozent.

Seit dem Ende der Corona-Pandemie und dem Aufheben der Reisebeschränkungen erholt sich die Personenbeförderung in der Luftfahrt weiter von den Umsatzeinbrüchen in den Vorjahren. So verzeichnete die Branche in den ersten vier Monaten des Jahres ein reales Plus von 37,7 Prozent. Im Vergleich zum selben Zeitraum 2019, dem letzten Jahr vor Beginn der Pandemie mit ihren massiven Auswirkungen auf den Flugverkehr, gab es aber noch ein Minus von 22,4 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft steckt derzeit in einer sogenannten technischen Rezession, da das Bruttoinlandsprodukt Ende 2022 und Anfang 2023 zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. Vor allem die exportorientierte Industrie schwächelt und bekommt wenig Impulse von der Weltwirtschaft. "Der industriellen Flaute steht noch eine solide Nachfrage im Dienstleistungsbereich gegenüber", sagte Chefökonom Jörg Zeuner von der Fondsgesellschaft Union Investment. "Auch wenn die Lage in der Industrie wenig Anlass zu Freude gibt, dürfte die deutsche Konjunktur aktuell eher stagnieren als schrumpfen."