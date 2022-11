Weniger Dienstag, mehr Samstag: Fluggesellschaften reagieren auf veränderte Fluggewohnheiten

Durch Veränderungen im geschäftlichen Flugreiseverkehr geht die starke Spreizung in der Nachfrage an verschiedenen Tagen der Woche zurück. In den USA passen die drei großen Netzwerkcarrier ihre Flugplanung bereits an diesen neuen Trend an.

Flugzeuge der American Airlines stehen in Miami an den Gates.

Sich verändernde Fluggewohnheiten nach der Pandemie führen in den USA zu Veränderungen in der Flugplanung der drei großen Netzwerkcarrier American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines.

Wie aus einem Bericht von "Travel Weekly" hervorgeht, der sich auf Daten des Beratungsunternehmens Hospitio bezieht, reduzieren die großen drei US-Airlines im aktuellen November vor allem Flüge, die dienstags und mittwochs durchgeführt werden. Dagegen steigt die Nachfrage an Samstagen. So gibt es über die Woche verteilt weniger statistische Spitzen nach oben und nach unten.

Montags, dienstags, mittwochs und sonntags gibt es normalerweise deutlich mehr Flüge, donnerstags und samstags weniger. Durchschnittlich bieten die American, Delta und United derzeit rund 11.800 Flugbewegungen pro Tag an.

Gegenüber diesem Durchschnitt gab es an einem Dienstag im Jahr 2019 im Schnitt 444 Flüge mehr als normal. An Mittwochen waren es sogar 685 Flugbewegungen über dem Durchschnitt. Im November 2022 änderte sich das nun deutlich.

Dienstags werden jetzt nur noch 171 Flüge über der Durchschnittslinie angeboten. Das ist immerhin eine Reduzierung um 60 Prozent. An Mittwochen halbierte sich der überdurchschnittliche Verkehr grob mit einem Wert von 310 Flugbewegungen über der Baseline.

Interessant ist, dass sich das Niveau gegenüber dem Durchschnitt an Samstagen im Gegenzug deutlich erhöht. Statt 1268 Flügen unter dem Durchschnitt im Jahr 2019 werden 2022 nur noch 678 Flüge unter dem Wochenschnitt angeboten. Über die ganze Woche gibt es so eine gewisse Glättung der Flugbewegungen.

Die Flugbewegungen glätten sich im Wochenverlauf

Als mögliche Gründe für diesen Effekt werden Änderungen bei Geschäftsreisen und Meetings angeführt. Durch Homeoffice-Regelungen soll Personal zudem freier Flüge planen können.

Hospitio erwartet nun, dass sich die Anzahl der Flugbewegungen in der Woche weiter reduzieren werden. Dadurch komme es auch zu weniger Spitzen. Die statistischen Spitzen sollen sich im Vergleich zwischen 2019 und 2022 um 28 Prozent reduziert haben.

Diesen Trend gibt es laut Travel Weekly aber nicht bei allen Airlines. Bei Allegiant Air, die sich nicht so sehr an Geschäftskunden richtet wie die drei großen US-Airlines, sei dieses Phänomen beispielsweise nicht zu beobachten. Weltweit sei zudem bislang nur eine relativ geringe Erhöhung der Samstags-Flüge zu erkennen.

Die November-Daten werden durch das Thanksgiving-Wochenende etwas beeinflusst, wie Hospitio warnt, das 2019 am 28. November und 2022 am 24. November jeweils an einem Donnerstag stattfand. Gegenüber anderen Monaten gibt es daher allgemein bezogen auf den gesamten Monat November eine etwas höhere Anzahl an Flügen am Dienstag und Mittwoch und weniger Flüge am Donnerstag und Freitag.