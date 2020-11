Der BER ist am Netz. Unser Kolumnist Karl Born widersetzt sich der Anordnung von Bundesverkehrsminister Scheuer und macht weiter Jokes über den BER. Es gibt einfach zu viele Vorlagen.

Über den Autor In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft. Als Redner auf Führungskräfte- und Verbandstagungen ist Karl Born in der ganzen Welt unterwegs. Als "Querdenker der Reisebranche" für seine "Bissigen Bemerkungen" ausgezeichnet, nimmt der ehemalige Airline- und Touristikmanager auch in Sachen Luftverkehr kein Blatt vor den Mund. Kontakt

"Die Zeit der Jokes über den BER muss jetzt zu Ende sein", "befahl" Verkehrsminister Scheuer und "ordnete" in Richtung Medienvertreter an, den Flughafen jetzt positiv zu begleiten. Ausgerechnet der Bund, der sich ein Jahrzehnt nicht sehr um den Fortgang beim BER gekümmert hat, darf es sich jetzt nicht zu einfach machen.

Wenn ein Restaurant am BER mit neun Jahren Verspätung am 31.10. aufmacht, um am 2.11. wieder zu schließen, ist das kein Joke, sondern eher bittere Ironie.