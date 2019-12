Maximales Desaster (2/3) Die Auswirkungen des 737-Max-Groundings auf die Airlines

Von Prof. Dr. Arne Schulke, Dr. Sven Mühlenbrock

Gestrichene Flüge, zu viele Piloten, Wartung, neue Planungen und mehr: Das Grounding der Boeing 737 Max kostet die Fluggesellschaften täglich Millionen. So manche Airline wird nun die Flottenpolitik überdenken, schreiben Prof. Dr. Arne Schulke und Dr. Sven Mühlenbrock.

Boeing 737 Max auf einem Parkplatz neben dem Boeing-Feld in Seattle. © dpa / Elaine Thompson

Dieser Beitrag fokussiert in drei Teilen auf den bereits eingetretenen und möglichen zukünftigen Schaden für Boeing-Kunden und das Unternehmen selbst durch die 737-Max-Krise. Mehrere hoch kritische Fragen zum Zertifizierungsprozess, möglichen Vertuschungsversuchen, Governance-Fehlern und weitere Themen müssen noch geklärt werden – und haben ein finanziell wie imageseitig verheerendes Potenzial. Auch die FAA steht wegen ihrer Zertifizierungspraxis unter hohem Druck – und nimmt sich Zeit. Am Ende steht die unbeantwortete Frage, ob der Aviation-Gigant diesen Prozess intakt überleben kann. In Teil eins ging es bereits über die Frage, warum Billigfluggesellschaften über die Zukunft der 737 Max entscheiden.

737-Max-Grounding führt zu Kapazitätsengpässen

Seit Mitte März ist die Boeing 737 Max weltweit gegroundet. Die Einstellung des Flugbetriebs mit dem kommerziell bislang erfolgreichsten Boeing-Flugzeugs versetzt sowohl den Hersteller als auch die operierenden Fluggesellschaften in eine sehr schwierige Position. In diesem Teil soll es um die Auswirkungen auf die Airlines gehen.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Flugverbotes betrieben 51 Fluggesellschaften Boeing-737-Max-Flugzeuge in ihrer Flotte. Inmitten der vorübergehenden Streichung dieser Flugzeuge aus der Flotte waren die operierenden Fluggesellschaften seit Inkrafttreten der FAA-Richtlinie gezwungen, täglich Hunderte von Flügen zu stornieren.

So gaben beispielsweise alle amerikanischen Betreiber der 737 Max die Annullierung von regelmäßig geplanten Max-Flügen bis März 2020 bekannt. Diese Stornierungen sind auf die Unmöglichkeit zurückzuführen, den regulären Netzplan ohne die fehlende Kapazität einzuhalten.

Im Falle von Southwest Airlines kündigte der Carrier an, dass er gezwungen sei, "rund 175 Frequenzen" pro Tag zu streichen, was rund 4,4 Prozent der 4.000 täglichen Flüge von Southwest ausmacht.

Eine grobe Schätzung des täglichen Umsatzverlustes durch diese Zwangsstornierungen kann anhand des durchschnittlichen Flugpreises und des durchschnittlichen Seat Load Factors (SLF) der Fluggesellschaft berechnet werden, die sie 2018 mit 151 US-Dollar bzw. 83,47 Prozent gemeldet hat. Wenn man diese Werte verwendet, kann man schätzen, dass allein dem US-Billigflieger aufgrund der FAA-Groundings täglich etwa vier Millionen Dollar an Einnahmen entgehen, jährlich also über 1,4 Milliarden Dollar.

Extrapoliert man diese Werte auf die Gesamtpopulation von 387 Boeing 737 Max, die bislang in Dienst gestellt waren, ergibt dies rund 50 Millionen Dollar täglich und über 18 Milliarden Dollar an Ausfällen pro Jahr. Dies ist zwar nur eine grobe Schätzung, zeigt aber die große Bedeutung dieser noch sehr jungen Flugzeugfamilie.

Zwar können sich Airlines auf dem globalen ACMI-Markt zusätzliche Flugzeugkapazitäten hinzuleasen – dies ist jedoch bei fast 400 fehlenden Flugzeugen durch das Grounding nur zu erheblichen Mehrkosten und nur in unzureichendem Maße möglich.

Bis März 2019 ausgelieferte Boeing 737 Max Operator Max 8 Max 9 9 Air 1 Aerolineas Argentinas 5 AeroMéxico 6 Air Canada 24 Air China 16 Air Italy 3 American Airlines 24 Cayman Airways 1 China Eastern Airlines 3 China Southern Airlines 23 Comair (South Africa) 1 Copa Airlines 6 Corendon Airlines 1 Eastar Jet 2 Enter Air 2 Ethiopian Airlines 5 Fiji Airways 2 1 flydubai 11 3 Fuzhou Airlines 2 Garuda Indonesia 1 Globus 2 Gol Linhas Aéreas Inteligentes 7 Hainan Airlines 11 Icelandair 5 Jet Airways 5 Kunming Airlines 2 Lion Air 10 LOT Polish Airlines 5 Lucky Air (China) 3 Mauritania Airlines 1 MIAT - Mongolian Airlines 1 Norwegian 9 Norwegian Air International 9 Norwegian Air Sweden 3 Okay Airways 2 Oman Air 5 Private 2 Royal Air Maroc 2 S7 Airlines 2 SCAT Airlines 1 Shandong Airlines 6 Shanghai Airlines 9 Shenzhen Airlines 5 SilkAir 6 Smartwings (Czechia) 7 Smartwings (Poland) 1 Southwest Airlines 34 SpiceJet 13 Sunwing Airlines 3 Thai Lion Air 3 TUI Airways 6 TUI fly (Belgium) 4 TUI fly (Netherlands) 3 TUI fly Nordic 2 Turkish Airlines 11 1 United Airlines 14 WestJet 13 Xiamen Airlines 10

Quelle: ch-aviation

Umsatzeinbußen und Kapazitätsverluste sind nicht die einzigen Auswirkungen, die eine betroffene Fluggesellschaft durch das Flugverbot für die Boeing 737 Max spürt.

So müssen beispielsweise die Max-Flugzeuge seit der Einstellung des Flugbetriebs geparkt werden. Gleichzeitig müssen die Fluggesellschaften aber sicherstellen, dass die Flugzeuge auch bei vorübergehender Außerbetriebsetzung flugfähig bleiben.

Southwest hat seine Flugzeuge auf Flughäfen wie Victorville in der Mojave-Wüste geparkt, um sie vor Korrosion oder ungünstigen Wettereinflüssen zu schützen. Obwohl die Flugzeuge nicht im aktiven Dienst sind, müssen sie dennoch gewartet werden - eine zusätzliche Kostenquelle, die durch den Flugbetrieb nicht kompensiert werden kann.

737-Max-Grounding gefährdet Expansionspläne

Neben den aktuellen Kapazitätsengpässen, die durch Flugzeuge am Boden entstehen, sind auch erhebliche Auswirkungen auf die Lieferzeiten für die betroffenen Fluggesellschaften zu berücksichtigen. Da die Lieferungen aufgrund des Flugverbotes eingestellt wurden, sind seither keine der neu produzierten Flugzeuge an Fluggesellschaften ausgeliefert worden.

Southwest gab bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der Max-Einstellungen die Stilllegung von sieben seiner eigenen 737-700 Flugzeuge auf die nächsten Jahre verschoben habe. Darüber hinaus hat sich die Auslieferung von mindestens 34 weiteren Max-Flugzeugen auf 2020 verschoben, obwohl sie 2019 in die Flotte von Southwest integriert werden sollten.

Ryanair schrieb in ihrem Jahresbericht 2019, dass sie angesichts des geplanten Lieferplans erwartet habe, bis zum Sommer 2020 etwa 30 solcher Flugzeuge zu betreiben. Aufgrund der Schwierigkeiten des Herstellers hat Ryanair jedoch seine Prognose für die Auslieferungen von 737 Max korrigiert und erwartet nun die ersten Max-Flugzeuge im März oder April 2020. Es besteht also ein erhebliches und realistisches Risiko, dass für die Sommerhochsaison 2020 kein einziges neues Flugzeug rechtzeitig ausgeliefert wird.

Als Reaktion darauf hat Ryanair angekündigt, dass sie Arbeitsplätze abbauen und unrentable Standorte schließen wird, um dem finanziellen Druck einer Lieferverzögerung zu begegnen. Darüber hinaus wird Ryanair mit dem Problem konfrontiert, zu viele zusätzliche 737-Piloten eingestellt zu haben, was wiederum in der Aufforderung an betroffene Mitarbeiter resultiert, unbezahlten Urlaub oder freiwillige Basistransfers zu nehmen.

Da Flugzeugbestellungen und die entsprechenden Lieferfristen über Vertragsbedingungen vereinbart werden, die oft Jahre im Voraus verhandelt werden, ist diese Verzögerung in der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen nicht nur für Boeing kostspielig, sondern wirkt sich auch kostensteigernd auf die betroffenen Fluggesellschaften aus. Insbesondere für Billigflieger wird dies zu einem deutlichen negativen Druck auf die operativen Margen führen.

Langfristige Änderungen der Flottenstrategien?

Es bleibt abzuwarten, ob die Probleme um das Grounding der 737 Max langfristige Auswirkungen auf die Flottenstrategien der Fluggesellschaften haben werden. Die 737-Produktionslinie war nicht die erste, die von einem Grounding betroffen war. Tatsächlich war es nicht einmal das erste Mal, dass eine solche Maßnahme in jüngster Vergangenheit Boeing betraf.

Als der Langstreckenjet 787 Dreamliner von Boeing 2012 offiziell in Betrieb genommen wurde, musste er im ersten Betriebsjahr mehrere Batterieprobleme überwinden, die schließlich im Januar 2013 zum vorübergehenden Grounding aller gelieferten 787 Jets führten. Wir können dieses vorherige Beispiel eines Groundings verwenden, um die Auswirkungen der Probleme bei der Einführung eines neuen Flugzeugmodells auf die Auftragspräferenz der Fluggesellschaften zu bewerten.

Zur gleichen Zeit, in der die Boeing 787 Probleme hatte, war Airbus mitten in der Entwicklung seines konkurrierenden A350-XWB-Jets. Während des Groundings der 787 konnte Airbus jedoch keine neuen Aufträge von Fluggesellschaften gewinnen, die diesen Flugzeugtyp einsetzen wollten. Die folgenden Aufträge wurden hauptsächlich von europäischen Fluggesellschaften erteilt, von denen erwartet wurde, dass sie die A350 unabhängig von Fragen im Zusammenhang mit Boeing bestellen würden.

Nach eigenen Angaben erwarteten die Führungskräfte von Boeing und Airbus keine Änderung der Flottenpräferenzen der Fluggesellschaften aufgrund der technischen Schwierigkeiten und Wartungsprobleme. Dies lag zum Teil daran, dass das Problem schnell erkannt und mit Bezug auf die Lithium-Ionen-Batterien isoliert wurde. Darüber hinaus traten bei keiner 787 tödliche Abstürze auf, so dass ein längeres Grounding wie bei der 737 Max und ein daraus resultierendes Imageproblem nicht zu erwarten war.

Während das derzeitige Flugverbot umfangreicher, dauerhafter und kostspieliger ist als das Flugverbot 787, ist die Änderung einer Flottenstrategie ein enorm kostspieliges Unterfangen, insbesondere wenn der Carrier eine einheitliche Flugzeugmusterstrategie verfolgt.

Darüber hinaus ist die unmittelbar konkurrierende Produktionslinie der A320-Familie des Wettbewerbers Airbus ausgelastet. Fluggesellschaften werden daher nicht in der Lage sein, die fehlende Max-Kapazität kurzfristig mit neuen A320-Aufträgen zu füllen, da der Lieferzeitraum von Neubestellungen deutlich über fünf Jahre hinausgeht.

Michael O'Leary, CEO von Ryanair, hat bereits erklärt, dass er weiterhin Vertrauen in Boeing als Flugzeuglieferant hat und bereit ist, weitere Bestellungen für die Boeing 737 Max aufzugeben, wenn die behördliche Genehmigung schnell und ordnungsgemäß erfolgt. Da Ryanair bislang zu 100 Prozent auf Boeing als Flugzeuglieferanten gesetzt hat, bleibt ihm kurzfristig wohl wenig Wahl, als sich so zu äußern.

Langfristig ergibt sich für Boeing hier aber sehr wohl eine Gefahr, da traditionelle Low-Cost-Airlines mit nur einem Flugzeugtyp nun offen über eine Zwei-Lieferanten-Strategie nachdenken. Da Billigfluggesellschaften wie Ryanair, Southwest oder Indigo weiter wachsen, werden die zusätzlichen Vorteile einer "Single Aircraft Supplier"-Strategie abnehmen. Flottengröße und Auftragsvolumen führender Low-Cost-Carrier sind inzwischen so groß, dass die Fluggesellschaften auch bei einer Dual-Supplier-Strategie von Skalenvorteilen bei den Betriebs- und Wartungskosten profitieren können.

Die Hinzunahme eines zweiten Flugzeugtyps wird für große Fluggesellschaften attraktiver, und die Verluste aus dem 737-Max-Grounding werden sicherlich Diskussionen über eine Änderung der Anbieterstrategie für die folgenden Bereiche anregen. Ryanair ist derzeit mit Boeing im Gespräch über eine neue Bestellung von Flugzeugen, die ab 2023 ausgeliefert werden sollen. Das Unternehmen hat jedoch angekündigt, dass es auch Gespräche mit Airbus führt, die in diesen Situationen erwartungsgemäß aggressive Preise einsetzen.

Über die Autoren Dr. Sven Mühlenbrock ist Partner und Head of Risk Consulting bei der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in Luxemburg. Er lehrt darüber hinaus an der IUBH Airline & Airport Controlling sowie Performance Management.

Prof. Dr. Arne Schulke ist Department Head of Transport & Logistics bei IUBH Campus Studies mit Sitz in Bad Honnef. Er lehrt dort unter anderem Aviation Management in Bachelor- und Masterstudiengängen und ist daneben als Trainer und Management Coach tätig. Prof. Schulke begann seine Karriere als Consultant bei A.T. Kearney und war später über zehn Jahre als Geschäftsführer beim Lufthansa-Spin-Out time:matters tätig.

Mit den Auswirkungen des Groundings auf Boeing beschäftigen wir uns in Teil drei dieser Serie, der am 3. Januar bei airliners.de online gehen wird:

