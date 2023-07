Die DHL Group übernimmt den türkischen Paketdienstleister "MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık" sowie dessen Tochtergesellschaften, wie das Unternehmen bekannt gibt. Nach eigenen Angaben sichert sich DHL damit den führenden Paketdienstleister in der Türkei in einem sich "stark entwickelnden, inländischen Paketmarkt" und schaffe sich so zusätzliche Synergien.