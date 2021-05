DHL Express gründet Frachtfluggesellschaft in Österreich

Österreich kann sich auf eine neue Airline freuen. Die DHL-Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Wien soll paneuropäische Strecken mit Boeing 757 Frachtflugzeugen bedienen, die zuvor bei der DHL Air UK im Einsatz waren. Derzeit ist DHL dabei, die Anträge bei den österreichischen Behörden einzureichen. Sofern diese genehmigt werden, wird die neue Fluggesellschaft gegründet werden und noch in diesem Jahr ihren Erstflug durchführen.

Doch in die Freude mischt sich auch Enttäuschung, denn Wien wird mitnichten neues Drehkreuz für DHL Express. Stattdessen kommen die österreichisch registrierten Maschinen überall in Europa zum Einsatz.

"Die Flugzeuge, die wir aus Großbritannien abziehen, werden dort stationiert und eingesetzt, wo das Volumen ist", sagte ein DHL-Sprecher gegenüber dem "CargoForwarder Global". Also zum Beispiel in Leipzig, Brüssel, Mailand, aber auch in East Midlands, um das UK-Drehkreuz der DHL mit den Hubs in der EU zu verbinden und dort Sendungen für Weiterflüge nach Nordamerika oder Asien umzuladen.

DHL Air UK wird umgebaut

"Mit der Erweiterung unserer Airline-Plattform passen wir uns nicht nur den veränderten Vorschriften an, sondern bereiten unser europäisches Netzwerk auf weiteres Wachstum vor", erklärt Roy Hughes, EVP Network Operations Europe bei DHL Express.

Die Umstellung ist eine Folge des Brexit, durch den in Großbritannien registrierte Fluggesellschaften die Verkehrsrechte für die Durchführung von Passagier- und Frachtflügen innerhalb der EU verlieren werden. Das betrifft auch DHL Air UK. Die in den East Midlands ansässige Fluggesellschaft wird umgestaltet und soll sich auf Interkontinentalflüge konzentrieren.

Laut einer Mitteilung wird DHL Air UK Flüge zwischen Großbritannien und Amerika sowie Asien ausweiten. In diesem Zusammenhang soll die Flotte durch weitere Boeing 767 und neue Boeing 777F Flugzeuge erweitert werden. Der Plan sieht vor, dass DHL Air UK Anfang 2022 den Boeing-777-Betrieb aufnehmen. Die aktuell 23 Boeing 757 gehen stattdessen nach Europa.