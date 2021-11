Kurzmeldung DHL-Air-Austria-Maschine landet in Wien

Die erste Maschine der neuen österreichischen DHL-Frachtairline ist am Flughafen Wien gelandet, berichtet "Austrian Wings". Die Maschinen sollen überall in Europa zum Einsatz kommen. Nach eigenen Angaben schafft das Unternehmen 54 neue Arbeitsplätze am Flughafen Wien.