Kurzmeldung DFS nimmt in München neues Flugsicherungssystem in Betrieb

Die deutsche Flugsicherung hat am Standort München mit Icas ein Flugsicherungssystem der neuesten Generation in Betrieb genommen. Darüber informiert die DFS. Die 350 Münchner Fluglotsen kontrollieren den Flugverkehr nun in einem eigens dafür errichteten neuen Betriebsraum.