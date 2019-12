DFS kontrolliert Genauigkeit von ILS in Frankfurt

Die Deutsche Flugsicherung warnt wegen Kontrollflügen am Frankfurter Flughafen vor Lärmbelästigung. In den Nächten vom 2. bis 5. Januar komme eine Propellermaschine zum Einsatz, um die Genauigkeit der Instrumentenlandesysteme an Deutschlands größtem Airport zu vermessen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen mit.