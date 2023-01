Kurzmeldung DFS Aviation Services implementiert neues Flugverkehrsmanagement in Bahrain

DFS Aviation Services hat in Bahrain ein neues Flugverkehrsmanagementsystem eingeführt. Wie die DFS-Tochter mitteilt, ist das Indra-System nach einer Vorplanungsphase mit Betriebstests und Schulungen bereits seit Oktober 2022 in den Einrichtungen der Zivilluftfahrtbehörde des Landes in Betrieb.