Die letzte in Deutschland registrierte Fokker 100 verlässt das Land. Die Fokker, die seit 2015 bei der deutschen Avantiair im Einsatz war, ist in Etappen nach Australien geflogen und geht an Network Aviation. Ob sie dort auch weiterfliegen wird, ist laut "aero.de" nicht bekannt. Avantiair setzt jetzt auf eine Dash-8-Flotte.