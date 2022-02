Deutschland war wichtigster EU-Luftverkehrsmarkt für Russland

Mit der gegenseitigen Sperrung der Lufträume liegt der Flugverkehr zwischen Deutschland und Russland brach. Doch welche Flüge gab es eigentlich und welche Airlines waren am stärksten? Ein Blick in die Flugpläne vor den Sanktionen liefert Klarheit.

airliners.de hat sich angeschaut, welche Auswirkungen die gegenseitige Luftraumsperrung auf die Verbindungen zwischen Europa und Russland hat. Grundlage sind die ursprünglich für den Sommerflugplan aufgelegten Kapazitäten.

Der Luftraum über allen EU-Staaten ist für russische Flugzeuge komplett gesperrt. Das Verbot trat in der Nacht zum Montag mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Deutschland hatte seinen Luftraum in Reaktion auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine bereits seit Sonntagnachmittag für Flüge nach Deutschland sowie für Überflüge russischer Maschinen gesperrt.

Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hat nun auch Russland Überflüge von Airlines aus 36 Ländern verboten, darunter alle EU-Länder sowie Großbritannien und Kanada. Auch diese Länder hatten Flugverbote gegen russische Betreiber ausgesprochen.

Während das Thema der Russland-Überflüge bereits vielfach thematisiert wurde, bleibt der Verkehr zwischen Deutschland und Russland vielfach unbeachtet. Welche Flugverbindungen sind nun von Streichungen betroffen und welche Airlines waren hier bislang am aktivsten?

Deutschland wichtigster EU-Markt ab Russland

Laut CH-Aviation-Kapazitätsdaten auf Basis der in OAG veröffentlichten Flugpläne, die airliners.de bereits am vergangenen Donnerstag als Snapshot für eine spätere Auswertung im Falle einer flächendeckenden Luftraumsperrung gesichert hatte, trifft die Abschottung im Luftverkehr zwischen Deutschland und Russland vorrangig russische Fluggesellschaften.

Sortiert man die eigentlich für den kommenden Sommerflugplan aufgelegten Angebote der Fluggesellschaften als Rangliste, belegt Aeroflot den ersten Platz vor Lufthansa und S7 Airlines. Erst auf dem sechsten Platz folgt Eurowings, wie die folgende Tabelle zeigt:

Insgesamt hatten deutsche und russische Fluggesellschaften oneway insgesamt knapp 700.000 Sitzplätze zwischen Russland und Deutschland im Sommerprogramm. Damit wäre Deutschland das Land mit der größten geplanten Russland-Kapazität in der EU gewesen.

Neben Deutschland wären innerhalb der Europäischen Union vor allem Griechenland, Italien und Frankreich große Märkte für den Luftverkehr in Richtung Russland gewesen. Aber nach auch Ungarn, Bulgarien und die Niederlande standen über 200.000 Plätze im Angebot:

Das wichtigste europäische Drehkreuz im Russlandverkehr war der Flughafen Frankfurt mit knapp 300.000 aufgelegten Sitzen. Die anderen großen europäischen Umsteigeflughäfen Amsterdam (195.000), Paris (177.000) und London (150.000) hätten im Sommer deutlich weniger Kapazität geboten.

Turkish Airlines, die bei der Datenabfrage in CH-Aviation ebenfalls Europa zugeordnet wird - bietet rund 420.000 Plätze im Sommerflugplan. Türkische Fluggesellschaften dürfen auch weiterhin nach Russland und nach Europa fliegen. Turkish Airlines gehört damit zu den Gewinnern der gegenseitigen Sanktionierungen.

Die Türkei ist auch der wichtigste Auslandsmarkt für die russische Luftfahrt. Geplant sind hier rund 800.000 Plätze in diesem Sommer. Weitere wichtige Staaten für die russische Luftfahrt sind Belarus, Aserbeidschan und die Republik Moldau.

Deutsche Flughäfen mit Russland-Verbindungen

Zwischen Russland und Deutschland waren im Sommer von elf Flughäfen in der Bundesrepublik Abflüge zu zehn Destinationen in Russland geplant. Neben den rund 300.000 Sitzen nach Frankfurt wollten die Airlines vor allem an den großen deutschen Airports München, Berlin und Düsseldorf fliegen. Aber auch in Karlsruhe, Memmingen und Braunschweig hätte es Russland-Verbindungen gegeben, wie diese Auflistung der geplanten Sitzplätze zeigt:

In Russland standen die drei Moskauer Flughäfen Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo im Flugplan ab Deutschland. Zudem waren im Sommerflugplan Verbindungen nach St. Petersburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Krasnodar, Kazan, Kaliningrad und Ekaterinburg geplant.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Während die meisten EU-Airlines ihre Flüge von und nach Russland bereits vor Inkrafttreten der gegenseitigen Sanktionen eingestellt hatten, setzte die russische Aeroflot erst ab Montag alle Flüge nach Europa aus. In der Folge befinden sich noch einige russische Flugzeuge in Europa. Das betrifft nicht nur Aeroflot, am Flughafen Leipzig/Halle sind beispielsweise gleich drei Riesenfrachter vom Typ Antonov 124 der russischen Volga-Dnepr-Gruppe gestrandet.

Zudem sollen russische Staatsbürger aus Europa nach Russland ausgeflogen werden, wie das russische Außenministerium und die russische Luftverkehrsbehörde laut der Staatsagentur Tass mitteilten. Wie Tass weiter berichtet, sollen sich derzeit rund 27.000 russische Staatsbürger in Ländern aufhalten, aus denen ein Rückflug nach Russland nicht mehr ohne Weiteres möglich ist.

Wie das vonstatten gehen soll, ohne etwa in der Türkei umzusteigen, ist noch unklar. Die EU teilte jedenfalls mit, humanitäre Flüge seien von dem Verbot ausgenommen. Auch Russland betonte, ein Überflug sei in Ausnahmefällen möglich. Dafür sei eine Spezialerlaubnis der russischen Behörden nötig.