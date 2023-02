Deutschland will keinen Wasserstoff aus Atomstrom zulassen

Nachhaltig hergestellter, "grüner" Wasserstoff ist knapp. Darum diskutiert die EU, welche Herstellungsverfahren als "erneuerbar" eingestuft werden dürfen. Frankreich will das für Atomstrom-Wasserstoff – Deutschland nicht. Die Diskussion ist komplex.

Ein Airbus A320 wird Reallabor für Wasserstofftechnologie in Hamburg.

Mit ambitionierten Plänen setzen Politik und Hersteller auf Wasserstoff als Treiber der Energiewende. Unter anderem die Luftfahrt soll damit deutlich grüner werden.

Deutschland stellt sich nun aber gegen die französische Forderung, dass mit Atomkraft erzeugter Wasserstoff künftig als "erneuerbar" eingestuft wird. "Das lehnen wir als Bundesregierung klar ab", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor hatten einige EU-Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, in einem Schreiben an die EU-Kommission vorgeschlagen, sogenannten "kohlenstoffarmen" oder "roten Wasserstoff" auf die EU-Ziele für erneuerbare Energien anzurechnen. Beide Begriffe werden für Wasserstoff verwendet, der mit Atomstrom erzeugt wird.

Hintergrund ist die derzeit in Brüssel verhandelte Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED II). Sie soll einen Schub für den Ausbau erneuerbarer Energien bringen. Die Länder in der Europäischen Union, die auch künftig auf Atomstrom setzen, wollen dabei eine Einstufung des Atomstrom-Wasserstoffs als "erneuerbar". Die Bundesregierung und die Mehrheit der anderen 27 EU-Staaten fürchten aber, dass dadurch der Ausbau der Wind- und Solarenergie gebremst wird.

Farben zeigen Maß der Klimaneutralität

Als farbloses Gas hat Wasserstoff an sich keine Farbe; die Aufteilung in "roten", "grünen", "blauen" oder "grauen" Wasserstoff dient lediglich dazu, die Herstellungsarten und damit letztlich das Maß an Klimaneutralität des jeweiligen Wasserstoffherstellungsverfahren zu unterscheiden.