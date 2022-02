Deutschland sperrt Luftraum für russische Flugzeuge

Deutschland sperrt wegen des Ukraine-Krieges ab Sonntagnachmittag seinen Luftraum für russische Maschinen. Die Regelung gilt ab 15.00 Uhr und betrifft Flüge nach Deutschland sowie Überflüge, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. V

Wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte, wurde in einer Notam ein Flugverbot für russische Luftfahrzeuge und Luftfahrzeugbetreiber "in dem und über dem deutschen Luftraum" verhängt. Die Sperrung hat demnach eine Gültigkeit von drei Monaten; ausgenommen sind humanitäre Hilfsflüge.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) befürworte diesen Schritt, hatte eine Sprecherin des Ministeriums bereits am Samstagabend mitgeteilt. Wissing habe die Anordnung getroffen, "alles hierfür vorzubereiten".

Mehrere EU-Staaten hatten ihre Lufträume bereits getan - im Gegenzug schloss Russland seinen Luftraum für Flugzeuge aus diesen Staaten. Maschinen aus Europa nach Asien nehmen oft Routen, die über russischen Luftraum führen. Andere Routen bedeuten deutliche Umwege.

Die Lufthansa hatte am Samstag mitgeteilt, "aufgrund der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" würden Flüge nach Russland zunächst ausgesetzt. Flüge, die sich im russischen Luftraum befänden, sollten diesen in Kürze wieder verlassen. "Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder hat für uns zu jeder Zeit oberste Priorität", erklärte das Unternehmen.

Deutsche Flugzeuge fliegen bereits nicht mehr über Russland

Auf Flightradar war daraufhin zu sehen, wie deutsche Flugzeuge, die sich im russischen Luftraum befanden, umkehrten. Nach Daten der Tracking-Website drehte ein Lufthansa-Airbus A340 auf dem Weg von Frankfurt nach Tokio über Estland um, während ein Airbus A350 der Gesellschaft von München nach Seoul über Russland seinen Kurs änderte und wieder Richtung Westen flog.

Der Tokio-Flug wurde auf der Lufthansa-Seite als "Umgeleitet" angegeben und landete demnach gegen 22.00 Uhr wieder in Frankfurt. Die Maschine, die auf dem Weg nach Seoul war, sollte in München um kurz vor Mitternacht landen. Laut Flightradar kehrte auch eine Boeing 777 der deutschen Frachtgesellschaft Aerologic über Russland um, die von Leipzig nach Tokio fliegen sollte.

Nach mehreren weiteren EU-Staaten haben am Wochenende auch Rumänien, Finnland und Dänemark die Sperrung ihres Luftraums für russische Flugzeuge angekündigt. Die Überflugs- und Landerechte für Flugzeuge von Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation würden ausgesetzt, erklärte ein Regierungssprecher am Samstag in Bukarest.

Helsinki "bereitet sich darauf vor, den Luftraum für den russischen Flugverkehr zu sperren", erklärte Verkehrsminister Timo Harraka in der Nacht zum Sonntag bei Twitter. Auch Kopenhagen werde "seinen Luftraum für russische Flugzeuge schließen", erklärte der dänische Außenminister Jeppe Kofod bei Twitter. Er werde beim Treffen der EU-Außenminister am Sonntag "auf ein EU-weites Verbot drängen".

Zuvor hatten bereits Bulgarien, Polen, Tschechien, die baltischen Staaten und Slowenien russische Flugzeuge aus ihrem Luftraum verbannt. Russland hatte im Gegenzug am Samstagabend die Sperrung seines Luftraums für baltische und slowenische Maschinen verkündet. Bulgarische, polnische und tschechische Flugzeuge hatten bereits zuvor keinen Zutritt mehr. Auch britische Flugzeuge dürfen Russland nicht mehr überfliegen, nachdem London die russische Airline Aeroflot ausgesperrt hatte.

Swift-Ausschluss russischer Banken

Der Westen zieht die Sanktionsschraube gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine damit weiter an. Unter anderem vereinbarten die USA, Deutschland und weitere Verbündete am späten Samstagabend auch einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Der Luftverkehr wird zudem auch direkt eingeschränkt.

Der nun vereinbarte Ausschluss russischer Finanzinstitute aus Swift gilt als die bislang weitreichendste Reaktion auf den russischen Angriff und könnte dazu führen, dass der Handel zwischen Russland und dem Westen weitgehend eingeschränkt wird. Auch das trifft den Luftverkehr.

Betroffen werden nach Angaben der Bundesregierung alle russischen Banken sein, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind. Hinzu kommen sollen - soweit erforderlich - weitere russische Banken. Damit sollten diese Institute von den internationalen Finanzströmen abgeklemmt werden. Zudem soll es zusätzliche Sanktionen gegen die russische Zentralbank und auch Oligarchen aus dem Umfeld Putins geben.