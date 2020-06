Deutschland nimmt Rückführungen in EU-Staaten wieder auf

Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt. Das bestätigte das Bundesinnenministerium. Die Überstellungen waren am 23. März ausgesetzt worden. Auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein sind Teil des "Dublin"-Systems.