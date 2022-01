Kurzmeldung Deutschland, Österreich und die Schweiz große Verlierer in Europa

Im europäischen Vergleich haben die DACH-Länder 2021 Corona-bedingt besonders viel Luftverkehr einbüßen müssen, wie eine Eurocontrol-Studie zeigt. Verglichen mit dem Vor-Corona-Niveau von 2019 fanden in der Schweiz 47, in Deutschland 50 und in Österreich 52 Prozent weniger Flugbewegungen statt.