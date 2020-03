Passagiere mit Mundschutzmasken stehen am Flughafen Barcelona.

Die von der Coronavirus-Krise gebeutelten Fluggesellschaften können auf Staatshilfe hoffen. Das kündigte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt an. Am Montag will sich die Branche zum Krisengespräch treffen.