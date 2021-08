Deutschland von Flugstörungen besonders betroffen

In Deutschland, Belgien und Frankreich waren besonders viele Passagiere von Flugausfällen oder -verspätungen in der diesjährigen Sommerferiensaison betroffen. Das ergab eine Auswertung des Fluggastrechte-Entschädigungsdienstleisters Airhelp.

Belgien, Frankreich und Deutschland hatten in der diesjährigen Ferienzeit die meisten Flugausfälle und Flugverspätungen. Das geht aus einem Bericht der Organisation für Fluggastrechte, Airhelp, hervor. Hierzu seien Flugdaten aus 15 Ländern ausgewertet worden, teilte der Fluggastrechte-Entschädigungsdienstleister mit.

In Belgien habe jeder dritte Reisende mit Störungen zu tun gehabt, berichtet Airhelp. Auch in Frankreich sei mindestens jeder vierte Fluggast verspätet abgehoben, was einer Quote von 26 Prozent entspreche. In der Summe hätte folglich ein Viertel der 3,6 Millionen Passagiere bei 57.200 analysierten Flügen unter Verspätungen oder Absagen von Flügen zu leiden gehabt.

In Deutschland seien in den Monaten Juni und Juli immerhin 60.000 Flugzeuge gestartet. Dabei wurden 3,7 Millionen Passagiere in den Urlaub oder nach Deutschland gebracht. "Dabei kam es auch hierzulande zu zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen", berichtet Airhelp: 21 Prozent der Passagiere seien in den Sommermonaten von Verspätungen oder Ausfällen betroffen gewesen, der dritthöchste Wert des Ländervergleichs.

Zuletzt hatte es in Deutschland immer wieder Beschwerden von Passagieren gegeben. Besonders die Gewerkschaften hatten zudem die Flughäfen und die zuständigen Dienstleister kritisiert, da viel zu wenig Personal zur Verfügung stand, um Passagiere abzufertigen oder Flugzeuge zu entladen. Fehlendes Personal bei den Bodenverkehrsdienstleistern sorgte an zahlreichen deutschen Flughäfen für Engpässe.

Immerhin stieg die Anzahl der Flüge im Juli gegenüber dem Vormonat um 55 Prozent. Damit einher ging auch der Anstieg der Störungen, in Deutschland von 19 Prozent im Juni auf 24 Prozent im Juli. In Frankreich wurde dementsprechend ein Anstieg von 19 auf 31 Prozent verzeichnet. Im Durchschnitt aller analysierten Länder stieg der Anteil an betroffenen Passagieren von Juni zum Juli um 65 Prozent, teilte Airhelp mit.