Deutschland will Anstieg der Flugsicherungsgebühren ab 2024 abfedern

Deutschland will die Gebühren für die Flugsicherung ab dem kommenden Jahr abfedern. Das kündigt Bundesverkehrsminister Volker Wissing an. Die Branche hatte die hohen Gebühren beklagt, die die Kosten der bundeseigenen DFS decken sollen.

Deutschland will die Kosten für die Flugsicherung ab dem kommenden Jahr dämpfen. Man habe vereinbart, dass die Gebühren der Deutschen Flugsicherung (DFS) ab dem kommenden Jahr nicht mehr weiter unkontrolliert ansteigen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nach Gesprächen in Langen bei Frankfurt.

Wissing dankte der Flugsicherung für ihre zuverlässige Arbeit während und nach der Pandemie. Nähere Details nannte der Minister zunächst nicht.

Die Flugsicherungsgebühren werden von den Airlines über die Ticketpreise an die Passagiere weitergegeben. Sie werden für Starts und Landungen ebenso erhoben wie für Überflüge und sollen grundsätzlich den Betrieb der bundeseigenen Flugsicherung finanzieren. Die Gebühren werden daher auf Basis der Kosten festgelegt.

Während der Corona-Pandemie war ein Großteil der DFS-Kosten insbesondere für das nicht reduzierte Personal aber weitergelaufen, während es deutlich weniger Flugbewegungen gab.

Die Gebühren pro Flug waren in der Folge stark gestiegen.

Airlines und Verbände haben die hohen staatlichen Gebühren in Deutschland in den vergangenen Monaten als geschäftsschädigend kritisiert. Nach Auffassung der Branche ist das der Grund, dass Deutschland bei Direktflügen noch deutlich unter dem Angebot des Vor-Corona-Krisenjahres 2019 liegt und damit in Europa hinterherhinkt.

Die Billigflieger Ryanair und Easyjet reduzierten mit dieser Begründung ihr Angebot. Grund der stark gestiegenen Gebühren sind die Verluste der Corona-Pandemie, welche die Deutsche Flugsicherung auf die Airlines abwälzen muss. Die DFS schlug vor, dass der Bund einen Teil des Verlusts übernehmen soll.